Rocío Flores, la 'bomba' de 'De viernes': vuelve a Telecinco tras la condena a los productores de la docuserie de su madre

Mediaset continúa su camino para mantener una alta audiencia. Hace unos meses, la cadena levantó el veto a algunas de sus figuras más exitosas, entre ellas Rocío Flores, quien se sentará en De Viernes por primera vez en Telecinco, tras la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

La hija de Rocío Carrasco romperá su silencio después de ganar la demanda a los creadores del documental Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva por un supuesto delito de revelación de secretos.

Además, la televisiva hablará en el plató sobre cómo vivió el encuentro con su madre durante un juicio que tuvo lugar el pasado verano. ¿Qué pasó realmente? ¿Intercambiaron algunas palabras?

Todo esto sucederá mañana viernes, 9 de enero, a través de un scoop que ofrecerá la cadena a partir de las 22.00 de la noche. Allí, la nieta de Rocío Jurado relatará el infierno vivido durante estos últimos años -así lo asegura Mediaset- en los que ha visto su vida expuesta y en los que ha recibido duras críticas mientras se mantenía en silencio.

Una gran bomba que Telecinco ha lanzado en un momento idóneo. La cadena competirá en la misma franja horaria contra la vuelta de El Desafío y el nuevo programa de TVE, Directo a la gente, con Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró.

Como bien afirma el grupo audiovisual, en esta extensa entrevista, Rocío Flores se rompe y cuenta lo que ha supuesto la decisión judicial. Sumado a esto, afirma que la nieta de la cantante ha sufrido una grave vulneración de su intimidad.

Además, relatará el dolor y el sufrimiento vivido durante años y las consecuencias psicológicas que ha acarreado toda esta situación.

La noche en De Viernes también contará con la visita de Ana Obregón, que se sentará en plató para responder a las críticas tras su última portada junto a su nieta y abordará toda la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein.

Por su parte, Raquel Mosquera estará presente y revelará con detalle los verdaderos motivos por los que su marido se encuentra en prisión.