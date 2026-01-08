Pablo Motos, Sandra Barneda y David Broncano en un montaje de BLUPER.

Pablo Motos gana su primer duelo de 2026 a Broncano y 'La isla de las tentaciones' arrasa al alcanzar la barrera del 20%

'El Hormiguero' aventaja en algo más de dos puntos a 'La Revuelta' en el primer enfrentamiento del año en el access, donde rinde bien el reality (12%).

Pocas cosas han cambiado con el cambio de año: Pablo Motos sigue siendo el rey del access y La isla de las tentaciones continúa arrasando en Telecinco.

El Hormiguero se apunta la primera victoria del año frente a La Revuelta gracias a la visita de las actrices de Machos Alfa Kira Miró, Raquel Guerrero y María Hervás. El programa de Antena 3 lideró con un 14,8% de cuota y 1.899.000 espectadores de media.

Motos saca una ventaja de algo más de dos puntos respecto a Broncano en su primer duelo de 2026.

Kira Miró en 'El Hormiguero'

La Revuelta registró un 12,6% de cuota y 1.637.000 seguidores en La 1. El show tuvo como invitados a Cristina, la ganadora de OT, y el GEO Pelayo Gayol.

Después, La isla de las tentaciones ha acabado su andadura en Telecinco por todo lo alto, con récord. El reality consiguió llegar el 20%, una barrera que pocos programas son capaces de alcanzar en prime time. Además, reunió a 1.480.000 espectadores.

El formato producido por Cuarzo Producciones también rindió bien en la franja en la que compite con Motos y Broncano gracias a la emisión de las hogueras finales. Aquí, La isla de las tentaciones registró un correcto 12%.

El reality de Telecinco puede presumir también de haber ganado al nuevo programa de Roberto Leal. Eso sí, Nos vamos de madre firmó un buen 12,6% de cuota y 1.091.000 espectadores en Antena 3. Se impuso a Jurassic World: Dominion, película que emitió La 1 (9,6%).

Por otra parte, la vuelta de Ana Rosa Quintana tras el parón navideño se saldó con un 12,8% en Telecinco frente al 12,1% que consigue Susanna Griso en Antena 3.

No obstante, es La 1 la que domina la mañana: La hora de La 1 firmó un 21,2% con Álex Barreiro y Mañaneros 360 consiguió un 16,3% después.

Las audiencias de este miércoles, 7 de enero, dejan también el buen dato de Vicente Vallés. Antena 3 Noticias 2 destaca con un 19,3% tras la detención de Maduro.

Y dos últimos apuntes: Lo sabe, no lo sabe alcanza récord en Cuatro con Xuso Jones (6,3%) y Más vale tarde firmó su máximo de temporada en laSexta por segundo día consecutivo (7,2%).