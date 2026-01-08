María José Campanario, sobre 'El desafío': "Lo he pasado muy mal. Tuve que ir al hospital tras los entrenamientos"

El Desafío regresa a Antena 3 este viernes con su sexta edición. Conducida por Roberto Leal un año más, el presentador asegura que es la temporada más peligrosa de todas, en la que han llevado a los concursantes al límite

El casting de esta edición está formado por María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete.

Además, algunos de los protagonistas ya han visitado El Hormiguero: María José Campanario, Eduardo Navarrete y Roberto Leal han pasado por el programa para presentar esta nueva entrega y adelantar algunas de las pruebas más extremas de la temporada.

Sufrimiento, tensión y nuevas amistades son algunas de las experiencias que se viven en este formato. Entre las relaciones más destacadas están la de Campanario y Navarrete, quienes confesaron en el espacio de Pablo Motos que se han vuelto muy buenos amigos.

Los participantes han llegado al límite una vez más, especialmente la esposa de Jesulín de Ubrique, quien asegura que ha podido terminar este programa "gracias a compañeros como Eduardo". Tan extremo fue su reto que llegó a recibir el impacto de un neumático en la cabeza, una situación que la obligó a acudir al hospital.

Participantes de la sexta temporada de 'El Desafío'

"Estoy grabando un programa de televisión y me ha caído en la cabeza, no había otro sitio en todo el plató”, relataba la televisiva al médico mientras lo contaba en Antena 3. Además, reveló que, tras el impacto, tuvo que llevar collarín durante un par de semanas. "Como yo ya no estoy lisiada de serie…", bromeó, mostrando su sentido del humor a pesar del susto.

"Lo mejor de todo es que siguió, es una valiente", ha añadido el diseñador. Y así se ha podido ver en el clip que han emitido como avance de lo que se podrá ver a partir de mañana.

Un reto que vivió Campanario de la siguiente forma: "Yo estoy operada de las cervicales, tengo una hernia discal. Noté un golpe muy seco y me asusté, pero dije esto lo tengo que terminar".

Información que ha corroborado su compañero: "A pesar de la fibromialgia que padece, no se ha venido abajo y ha estado ahí trabajando".

"¿La fibromialgia te ha condicionado?", preguntó Motos. "He vivido con dolor todos los días, me condiciona constantemente", ha respondido.

"Hay dos maneras de afrontarla: o sigues adelante o dejas todo parado. Y yo no soy de las que dejan las cosas paradas. Lo he pasado muy mal, incluso he tenido que ir al hospital tras algunos entrenamientos. Pero cuando me comprometo con algo, voy hasta el final".

Además, María José Campanario ha confesado que recientemente ha sido operada de ambos hombros, aunque asegura que esto no ha tenido relación con el programa.

"Ha sido una heroína que se ha atrevido a hacer de todo, incluso pruebas de fuego. El esfuerzo que ha demostrado es extraordinario", destacó Jorge Salvador, productor de televisión, durante la rueda de prensa de esta mañana.

Una auténtica heroína a la que nada se le ha puesto por delante y que ha contado con el apoyo incondicional de su marido, Jesulín de Ubrique. "Jesús sufre mucho conmigo, es un bendito, es pan de oro", ha asegurado.

Por último, ha afirmado que ella fue al programa a "superar a su marido". "Yo no he competido contra nadie, yo quería reventar a mi marido".