Javier Ambrossi, en su reaparición tras la ruptura con Javier Calvo: "Del Benidorm Fest espero salir con marido"

Hace falta remontarse casi 20 años atrás para comprobar que Javier Ambrossi sabe lo que es ser presentador de televisión. Fue en el extinto canal Fly Music, donde coincidió con rostros como Tania Llasera. Pero ahora vuelve a lo grande, dentro del cuarteto de conductores del Benidorm Fest 2026.

El buen rollo con los que serán sus compañeros los próximos 10, 12 (semifinales) y 14 de febrero (final) ha sido notorio este jueves, en una rueda de prensa a la que ha acudido BLUPER. Con Jesús Vázquez, con Lalachus y, sobre todo, con Inés Hernand.

La abogada y el responsable de series como Paquita Salas o La Mesías han compartido bromas en esta cita. Hernand, experta en la materia por haber estado presente en todas las ediciones del festival, ha comentado a su nuevo 'colega' todas las bondades de la ciudad de Benidorm.

"Estoy ahora en el momento perfecto para salir todas las noches", aseguraba Ambrossi, aludiendo sin tapujo alguno a su ruptura con Javier Calvo, ya expareja sentimental pero aún pareja profesional.

"¿Tú qué esperas del Benidorm Fest, Javi?", ha querido saber Inés. "Un marido", ha soltado Javier, reculando luego: "Ahora va a ser el titular. Ha salido el bingo. Que no, que no. Espero que salga un ganador, un 'hitazo' que reviente las pistas".

Inés Hernand, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez y Lalachus presentarán el Benidorm Fest. RTVE

Inés y Javi quieren desmelenarse en Benidorm hasta el punto de bañarse "desnudos" en la playa alicantina. "A partir de las cinco de la mañana estaremos en el Cayo Cochino", ha añadido la que fue una de las conductoras de La familia de la tele.

Ambrossi también ha expresado su deseo de "conocer más a Jesús". María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación del ente, ha pedido un poco de "contención", ya que se encontraba entre ambos presentadores. Vázquez le ha seguido el juego: "Cuanto mejor nos conozcamos, mejor saldrán las cosas".

Así se fraguó su fichaje

Javier Ambrossi aceptó el gran reto de presentar el Benidorm Fest sin apenas pensárselo. La llamada de Sergio Calderón, director de TVE, llegó en el momento perfecto, en un punto vital de cambio para el hermano de Macarena García.

Al ser preguntado por este periódico, Ambrossi ha desvelado que Calderón solo le tanteó a él. Que en ningún caso se planteó fichar a Los Javis como dupla de presentadores.

Con todo, Javier ha agradecido al que hasta hace poco era su novio el haber "podido decir que sí" al Benidorm Fest. Ambos tienen en el horizonte el estreno de La bola negra el próximo 2 de octubre.

"Él me ha dicho: 'Yo me quedo esta semana que vas a estar en Benidorm montando la peli y luego te enseño'. No podría estar en Benidorm estrenándose una peli tan grande. Es gracias a que él me ha dejado, a que ha dicho: 'Oye, como compañero, creo que esto mola", ha afirmado.

Además, Ambrossi ha dejado caer que tanto Calvo como él formarán parte del jurado de la sexta temporada de Drag Race. También del All Stars. "Lo que quiera Atresmedia". De hecho, no descarta que trabajen mano a mano en más proyectos siempre y cuando les resulte "interesante".