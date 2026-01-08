Inés Hernand confiesa que tuvo una oferta de Telecinco: "Lo rechacé. Su idea editorial es bastante opuesta a la mía"

Si hay una persona que ha dado que hablar durante el año 2025 en los ámbitos televisivo y político, esa es Inés Hernand. La comunicadora se ha consolidado como una figura pública reivindicativa y directa, conocida por su claridad a la hora de abordar cualquier tema.

Aunque su paso por La familia de la tele no tuvo el éxito esperado, ni para ella ni para el propio programa, la madrileña continúa ligada a Televisión Española, una cadena que ya siente como su casa.

Su próximo reto en televisión será repetir como maestra de ceremonias del Benidorm Fest 2026, edición que celebrará su quinto aniversario.

Pese a que Inés Hernand no para de trabajar, las polémicas la han acompañado durante todo el 2025. En el podcast Chica de Revista, la comunicadora ha comentado estos momentos controvertidos y, además, ha confesado que rechazó un proyecto en Mediaset.

"He renunciado a Telecinco", comenzaba revelando a Arnau Martínez. "Me hicieron una propuesta en Telecinco para presentar", ha proseguido afirmando.

El presentador ha intentado adivinar si era para un formato de corazón o actualidad, pero la de TVE ha decidido reservarse esa información y aclararla en privado.

"Me dijeron, bueno sí o no. Con esa pregunta la verdad es que no", explicaba Hernand, indicando la urgencia que tenía la cadena por cerrar un contrato con ella.

"¿Crees que podrías volver?", ha planteado el conductor del podcast. "¿A Telecinco? No.", ha respondido tajante la entrevistada.

Para añadir que ella y el grupo editorial son todo lo contrario: "Telecinco ahora mismo tiene una línea editorial muy clara y bastante opuesta a mi perfil. No nos interesamos mutuamente. Que cada uno esté donde tenga que estar".

Lo que está claro es que la frase que la cadena ha instaurado durante este tiempo, "RTVE, la que quieres", ha calado muy hondo en la comunicadora. Este lema refleja perfectamente la relación que ha construido con la pública, a la que ya considera su hogar.

Inés Hernand: “He renunciado a presentar un programa en Telecinco. No aceptaría. Tiene una línea editorial bastante opuesta a lo que yo soy” pic.twitter.com/QyUQ1Z4oCh — sofrito (@soofrito) January 8, 2026

Gracias a este vínculo, se siente cómoda, valorada y completamente integrada, como si estuviera mejor que en su propia casa, lo que refuerza su compromiso con los proyectos que desarrolla en Televisión Española.