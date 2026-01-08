'GH DÚO', la verdadera prueba de fuego para medir la salud del formato: el órdago de Telecinco con su reality

Telecinco estrena este jueves (21:45) la cuarta edición de GH DÚO. Este lanzamiento supondrá una verdadera prueba de fuego para un programa que vivió una auténtica agonía con la vigésima edición de anónimos.

GH 20 bajó la persiana mucho antes de lo previsto. El reality de Zeppelin TV no fue capaz de frenar la sangría de audiencia y tuvo que acelerar su final. Finalmente, el formato promedió un 11,3% de share y 650.000 espectadores, unos datos que estaban muy por debajo de lo esperado de un formato como Gran Hermano.

GH DÚO también será un examen para Telecinco, que no ha evitado cerrar 2025 como su peor año de su historia con un 9,4%, cuatro décimas menos que en 2024.

La cadena principal de Mediaset España necesita que el formato de telerrealidad arranque bien para, al menos, tener aseguradas dos prime times, hasta el arranque de Supervivientes 2026, una edición que ya está en marcha, según confirmó Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo.

Y lo que es más importante: a Telecinco le urge que las apuestas que tiene para estos primeros compases de enero le funcionen en audiencia, y empezar a acercarse al doble dígito, una barrera que no alcanza desde junio del año pasado (10,2%).

Tal es su importancia, que hasta RTVE ha movido ficha para torpedear su estreno. Lo ha hecho al pasar del miércoles al jueves Hasta el fin del mundo, el reality presentado por Paula Vázquez en el que participan Alba Carrillo, Rocío Carrasco o Cristina Cifuentes.

El programa de la pública está también producido por Zeppelin TV, por cierto.

Jorge Javier, en una de las galas de 'GH 20'.

Telecinco no se guarda absolutamente nada. Este mismo miércoles, la privada confirmaba que Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas semanales.

El presentador, que podría haber descansado hasta la primavera, vuelve a salir en escena. Y lo cierto es que el de Badalona es todo un experto en exprimir a los famosos y en sacar jugo de donde no hay zumo.

El grupo con sede en Fuencarral repite también con Ion Aramendi en las entregas dominicales del reality: llevarán por título GH DÚO. Cuentas pendientes.

El espectador ya ha captado el mensaje de GH DÚO: va a ir a por todas y va a poner toda la carne en el asador. Un órdago en toda regla para responder, de manera rotunda, a la pregunta que nos hicimos desde BLUPER: ¿Ha muerto Gran Hermano?

Belén Rodríguez en uno de los debates de 'Gran Hermano 19'.

Las puertas de la nueva casa construida en Tres Cantos (había que rentabilizar la gran inversión económica que se hizo para GH 20) se volverán a abrir para recibir a un casting de altura, con nombres que ya de por sí son todo un reclamo.

Son, por ejemplo, Carmen Borrego y Belén Rodríguez. A la hermana de Terelu Campos y a la experta en realities, también se unirán Anita Williams (La isla de las tentaciones), Raquel Salazar (Los Gipsy Kings), el bailaor Antonio Canales, la modelo y actriz Cristina Piaget, Sonia Madoc (Sonia y Selena) y el cantante Mario Jefferson.

Además, GH DÚO ha sabido disparar el interés antes de su estreno lanzando una promo que ceba la entrada de un concursante. El sugerente spot habla de un famoso que lleva cuatro años alejado de la televisión, del amor y del mundo. "Es el regreso más esperado", dice.

Telecinco ya se ha apuntado así un tanto, porque ha conseguido generar conversación social, un factor fundamental después de que apenas haya habido tiempo -a menos de un mes del cierre de GH 20- para la promoción de la que será su principal baza para el inicio de año.

Bueno, bueno, es que va a ser LA BOMBA 🔥 Y lo descubriréis MAÑANA en el GRAN ESTRENO de #GHDúo, a las 21:45h en @telecincoes 😉 pic.twitter.com/Ra0b315xfp — Gran Hermano (@ghoficial) January 7, 2026

En redes sociales, ya circulan nombres como Carlos Lozano, Hugo Castejón, Hugo Sierra... hasta Bigote Arrocet y Antonio David Flores, aunque estos dos últimos son bastante improbables.

La gala de estreno, por otra parte, deberá olvidar el caos que se vivió en la primera entrega de GH 20. Aquí, al menos, no tendrán que detenerse en presentar con detalle a los concursantes, por lo que las tramas empezarán mucho más rápido. Y algo que es clave: recuperar esa capacidad para sorprender a la audiencia.

GH DÚO tiene todos los mimbres para triunfar en audiencia. El reality no tiene la competencia que tuvo GH 20 con Operación Triunfo o La isla de las tentaciones en materia de conversación social. Tampoco le hará sombra, al menos por el momento, La casa de los gemelos.

Por último, también debería ayudar a que la edición empiece nada más acabar las Navidades, justo al inicio del segundo trimestre del curso, y no con la temporada ya arrancada, cuando todos los programas ya están asentados en parrilla y el espectador enganchado a ellos.