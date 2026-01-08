ES NOTICIA:
Sandra y Andrea se besan delante de Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9'.

Mediaset España

Bluper

Del "has destrozado mi p... vida" a la única pareja que sobrevivió: así fueron las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9'

Los concursantes vivieron este miércoles su penúltimo careo, en el que no faltaron insultos, besos y reconciliaciones.

Más información: Pablo Motos gana su primer duelo de 2026 a Broncano y 'La isla de las tentaciones' arrasa al alcanzar la barrera del 20%

Publicada

La isla de las tentaciones 9 vivió este miércoles su momento culmen, las hogueras finales. Las parejas protagonizaron el penúltimo careo (el último se dará en el reencuentro seis meses después de la experiencia) para decidir sobre su futuro. 

Juanpi y Sandra siguieron en su línea, dedicándose insultos y reproches a tutiplén. "Antes de liarme yo con Andrea me reventaste, me partiste por dentro. Me has estado dejando de celosa sin motivos y se ve que sí los tenía", aseguró ella. 

El chico remarcó que su idea inicial no era "caer", que quería irse de República Dominicana con su novia. "Quería tentarme al cien por cien, pero tardaste dos días. Si no me respetas, yo menos". 

Carmen Borrego y Belén Rodríguez en sus posados oficiales como concursantes de 'GH DÚO'.

Sandra, entre lágrimas, se mostró dolida porque Juanpi se había reído de ella "el primer día", algo que hizo que se desenamorara. "Te he dado tanto que me he olvidado de lo que valgo. Y me he dado cuenta de que no es lo que quiero, que necesito algo más". 

Ese "algo más", al menos en el programa de Telecinco, se lo había dado Andrea, que apareció en la hoguera poco después. "Los dos sabemos que esto ha sido real y me gustaría descubrir contigo lo que pasa fuera". La nueva pareja se besó apasionadamente delante de Juanpi. 

Tampoco escatimaron en gritos Claudia y Gilbert. "Aquí me he dado cuenta de la persona que es. Pensaba que me quería, pero se le ha caído la careta. Se ha acostado con uno, nos hemos perdonado, después con otro", afirmó el joven. 

Por su parte, Claudia reconoció que se aburría en su relación y que su soltero le había hecho sentir "emoción y adrenalina". Tras un rato de discusión, Sandra Barneda les hizo la pregunta del millón: cómo querían abandonar La isla de las tentaciones. Ambos decidieron priorizarse a sí mismos y marcharse solos.

Cristina Lora visitó 'La Revuelta' este miércoles.

 Otros dos que optaron por irse cada uno por su lado fueron Darío y Almudena. Ella entraba a la hoguera con todo: "Mírame bien porque es el resultado del destrozo que me has hecho. Me has roto el corazón, has destrozado mi p... vida". El andaluz criticó que su chica actuase por venganza.

El tono bronco de la conversación fue disminuyendo poco a poco y finalmente, aunque con enorme tristeza por esos diez años compartidos, pusieron fin a su relación en buenos términos. "Vine a dejar de depender de él y creo que me merezco que me quieran bien, no suplicar amor. Me quiero ir sola", concluyó Almudena, destrozada. 

"Egoístamente, voy a tomar la decisión de irme solo también. Me debo tiempo a mí mismo, necesito encontrarme yo y saber lo que quiero. Y a lo mejor me arrepiento y no soy feliz nunca", apuntó Darío. 

Solo se 'salvan' Enrique y Andrea

Solo hubo final feliz para una de las parejas, Enrique y Andrea, que entraron más calmados que sus compañeros a la hoguera. Después de echarse una serie de cosas en cara, la presentadora del formato de Cuarzo Producciones les rogó que dejasen de hacerse "los duros" y fueran sinceros al máximo. 

"Sé que no he sido la mejor pareja del mundo, pero he intentado ayudarte como me pediste. Siento que lo has tomado como un castigo, en vez de agradecerlo. Eres mi mejor amigo, mi pareja, es por la persona que tengo ganas de despertarme. Es mi vida", asumió Andrea. 

Estoy orgullosísimo de tenerla a mi lado y sin ella creo que no puedo vivir. No tengo ojos para otra persona y no me imagino con otra que no seas tú, Andrea”, expuso Enrique, antes de besar a su novia.

