Cristina Lora, ganadora de 'OT 2025', sobre los 100.000 euros de premio: "Aún no los he cobrado"
La cantante respondió sin filtros a las preguntas clásicas de 'La Revuelta' de Broncano sobre el dinero en el banco y las relaciones íntimas en el último mes.
Tras la entrevista al inspector Pelayo Gayol, Cristina Lora fue la encargada de cerrar La Revuelta de este miércoles, 7 de enero. La ganadora de Operación Triunfo 2025 no dudó en bromear con David Broncano y, por supuesto, responder a sus preguntas clásicas.
"Claro, que es que nunca había pasado esto de hacerle las preguntas clásicas a alguien que acaba de salir de OT hace nada", señaló el presentador de La 1.
Por este comentario, se intuye que la entrevista no fue grabada la misma tarde de este miércoles, como es habitual, sino antes de Navidad. Es decir, pocos días después de la final del talent de Prime Video, donde estuvo presente BLUPER.
"Házmelas, házmelas", le retó Lora, y allá que fue Broncano: "Hechas están. Dinero en el banco. Intuyo que, salvo que seas de una familia aristocrática, entraste con no mucho dinero y ahora...".
"100.000 euros de premio. La verdad es que no los he cobrado, pero ahí están. Yo qué sé", reveló la invitada del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.
David se interesó por si la cantidad era "bruta o neta", pero Grison pronto saltó con la broma: "La mitad es para el 'perro' [Pedro Sánchez]".
"Claro, la mitad es para nosotros prácticamente. 50.000 euros para ti y 50.000 para el programa. Muchas gracias", bromeó el conductor jiennense.
"¿Te lo hacen por transferencia o te van enviando muchos bizums?", preguntó Broncano, mientras que Grison añadía: "Chenoa te da todos los domingos 1.000 pavos".
Sin más dilación, el cómico pasó al siguiente tema. Cristina no pudo ser más clara: "Cero. Llevo tres meses encerrada, con muchas cámaras".
Eso sí, Broncano quiso saber si al menos había habido "salseo" por parte de otros compañeros. Y, para contestar a esto, La Revuelta contó en el palco con dos concursantes de OT 2025, Javi Crespo y Tinho.
"Cero. Ha sido lamentable", insistía Cristina, antes de cederle la palabra a sus 'colegas' de edición. "Pregúntale a Cristina por si en las duchas ha habido algún rocecillo aunque sea", insistió Crespo.
Punto de partida— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2026
🎤 Cristina Lora#LaRevuelta pic.twitter.com/ZNoIYI81n2
"Eso también puntúa, ¿no?", agregó, divertido, Tinho. "Vaya amigo traicionero. Ese chaval es un desgraciado", le espetó Broncano al gallego. "A vaya dos habéis traído", aceptó Javi.
La visita de Cristina Lora a La Revuelta acabó con una versión improvisada, acompañada de Grison y Ricardo Castella, de En el punto de partida. La joven de 19 años ya cantó el tema de Rocío Jurado en una de las galas del concurso.