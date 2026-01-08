Chanel Terrero, el as en la manga que guardaba RTVE con el Benidorm Fest 2026: así será su regreso cuatro años después

A tan solo un mes para que se celebre el Benidorm Fest 2026, RTVE sigue desvelando las que serán las bazas de la quinta edición del concurso musical. La última, un sorprendente regreso: el de Chanel Terrero.

La ganadora de la primera edición del Benidorm Fest pisará el Palau D'Esports de L'Illa cuatro años después de triunfar con SloMo. Así lo ha revelado la Corporación este jueves, 8 de enero, en una rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER.

Meses después, la cantante conseguía un flamante tercer puesto en Eurovisión 2022, la mejor posición de nuestro país en el festival en 27 años.

Este año, volverá al evento para actuar tanto en las semifinales (10 y 12 de febrero), tanto como en la final (14 de febrero), en un espectáculo a la altura. Se espera un 'Chanelazo' al estilo de 2022, como ha prometido Sergio Calderón, director de TVE.

