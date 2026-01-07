Sandra Barneda, muy indignada, abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones': "Yo no aguanto esto"

La última hoguera de las solteras en La isla de las tentaciones dejó uno de los momentos más tensos de la edición. Lo que comenzó como un cruce de reproches entre Almudena y Cristina terminó desbordando la paciencia de Sandra Barneda, que se vio obligada a abandonar la hoguera ante el comportamiento de las participantes.

El cara a cara entre Almudena y Cristina arrancó con tensión desde el primer segundo. La tentadora apareció con tres cojines y un discurso cargado de provocación: “Yo no soy tan cobarde como tú, solo sabes taparte”, unas palabras que hicieron estallar a Almudena y encendieron aún más el ambiente.

Mientras ambas se lanzaban acusaciones y la presión no dejaba de aumentar, Sandra Barneda trató sin éxito de poner orden. “Pero bueno… por favor”, reaccionaba, visiblemente sorprendida por el tono del enfrentamiento.

Aunque todo saltó por los aires cuando Cristina acusó a Almudena de ridiculizar públicamente a Darío y de "esconderse detrás de los cojines". Esta nueva oleada de reproches hizo imposible continuar con la hoguera.

Desbordada, la presentadora de La isla de las tentaciones tomó una decisión tajante: "De verdad… me voy, yo no aguanto este circo", dijo mientras se alejaba hacia la playa.

Almudena, tras lo ocurrido, decidió seguirla para disculparse y reprochar a Cristina su actitud: "Hay que tener un poquito más de dignidad y le pides perdón a Sandra". Ya en la orilla, Barneda, tumbada en la arena, confesaba: "O sea, yo no aguanto más".

https://x.com/todorealitiestv/status/2008887219915051043/video/1

Finalmente, Almudena se mostró arrepentida y se dirigió a la presentadora: "Sandra, perdóname". La de Telecinco, aún afectada, le respondió: "No, es que no me parece normal. ¿Tú has visto el jaleo que estáis pegando?. Esto no puede volver a ocurrir, respetadme".

Sin embargo, el intento de la conductora de La isla de las tentaciones por calmar las aguas y reconducir la escena duró muy poco. Cristina desveló qué pasó con Darío detrás del cojín con todo lujo de detalles y el futuro que le esperaba a Almudena tirando un anillo. Darío le iba a pedir matrimonio a Almudena. Tras esto, la de las tentaciones se derrumbó.

Un episodio cargado de tensión que se suma a los momentos más virales del programa y que deja claro que las hogueras siguen siendo el escenario donde todo puede estallar.