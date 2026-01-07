Los inesperados mensajes que recibe Kira Miró tras su papel en 'Machos Alfa': "Es tu culpa"

La actriz confesó que su papel en la serie de Netflix le ha obligado a aclarar a sus seguidores un detalle clave sobre las parejas abiertas.

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero han visitado esta noche El Hormiguero para celebrar el estreno de la cuarta temporada de 'Machos alfa', que llega este viernes a Netflix.

La serie se ha convertido en un éxito no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Su éxito es tal que a Kira la han reconocido en Brasil y a María en Japón.

En estos nuevos capítulos, los protagonistas dan un paso más en su proceso de deconstrucción. Después de todo lo vivido en las temporadas anteriores, los machos deciden irse a vivir juntos, convencidos de que ya no son los mismos y dispuestos a ser "machos" en su propio piso… y campar a sus anchas.

En esta esperada entrega, la serie traslada parte de su rodaje a localizaciones como Punta Cana. Allí se grabó una divertida escena en un tobogán en la que, tal y como ha contado Kira Miró en el programa de Antena 3, el cámara tuvo que colocarse enganchado de espaldas al tobogán, situándose sobre ella y sujetándose a sus piernas para poder captar la secuencia.

Humor y anécdotas no faltan en esta creación, en la que resulta innegable que los hermanos Caballero han llevado a muchos espectadores a replantearse la manera en la que entendemos el amor y las relaciones.

Tanto es así que, ya en la primera temporada, se plantea y se desarrolla una relación abierta entre los personajes interpretados por Raúl Tejón y Kira Miró.

La actriz ha confesado que, a raíz de la serie, muchas parejas le han escrito por redes sociales contándole que han decidido abrir su relación "por su culpa" o incluso preguntándole si quería participar.

La intérprete ha tenido que aclarar en más de una ocasión que ella no es su personaje: el personaje es Luz y ella es Kira. “Está escrito, tengo unas líneas escritas y un guion que me estudio”, ha explicado entre risas.

Pablo Motos, desde su desconocimiento sobre las normas de una pareja abierta, preguntó en el programa qué se considera "poner los cuernos" y qué no dentro de este tipo de relaciones.

En plató coincidieron en que, en una pareja abierta, lo fundamental es sentar unas bases, ya que "cada pareja abierta es un mundo".

María Hervás fue tajante al dar su opinión: "Yo creo que lo mejor que puedes hacer en una pareja abierta es cerrarla".

Por su parte, Kira Miró explicó que este tipo de relaciones también suelen establecer límites claros: "No con gente conocida, no en nuestra cama, no repetir… Hay un mundo abierto ahí". Contó además que se leyó un libro sobre poliamor y recalcó que cada pareja encuentra su propia fórmula.

Hervás, sin embargo, añadió que ella no se vería en una relación así: "Hacer un ejercicio de intimidad ya es complicado con una persona; con varias, ya… qué lío”.