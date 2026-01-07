La 1 cierra su mejor Navidad en audiencia en 15 años: de sus éxitos en Nochebuena y en las Campanadas al Sorteo del Niño

Chenoa y Estopa, durante la retransmisión de las Campanadas en RTVE.

RTVE no ha podido empezar mejor el 2026. Lo ha hecho después de que La 1 liderase en Navidad, algo que suele ser habitual, pero con su mejor resultado en los últimos 15 años al promediar un 13,3% de share, tal y como se ha hecho eco su presidente, José Pablo López.

La cadena pública ha vuelto a ser referencia en las fechas clave. El día 22 de diciembre arrasó con la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad (43,4% de share), liderada por Sandra Daviú y Blanca Benlloch.

La 1 también lideró en Nochebuena. El tradicional Telepasión registró un 23,6% (sube 1,3 puntos), mientras que losespeciales de Dani Fernández y Abraham Mateo obtuvieron un 20,3% y un 19,2%, respectivamente.

No obstante, estos programas marcaron un dato más bajo que los emitidos el año pasado con Estopa (25,1%) y Rosario Flores (24,4%).

La Nochevieja también cayó en manos de La 1 tras la victoria de Chenoa y Estopa en las Campanadas frente al 'efecto Pedroche': firmaron un 36,3% en La 1 en el minuto exacto de las 12 uvas.

Finalizadas las Navidades toca hacer balance:



👉La 1 cierra su mejor Navidad en 15 años con un 13.3% de cuota media.



👉Lideramos Navidad en todos los targets de 13 a 74 años y en todas las franjas, salvo la sobremesa, donde somos segunda opción.



— José Pablo López (@Josepablo_ls) January 7, 2026

Además, José Mota se apuntó su mejor dato desde 2018 (34,6%) con El juego del camelar, y La casa de la música arrasó con la actuación de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero (33,4%).

La gala ¡Feliz 2026!, con Eva Soriano y Egoitz Txurruka, Txurru, anotó un 32% tras las Campanadas.

La última alegría que se ha llevado TVE estas Navidades ha sido con el Sorteo de Lotería de El Niño, que barrió en la mañana del día de Reyes con un 36,3% con Lucía Vinaixa.

La retransmisión dejó un arrastre suficiente para que el resto de la mañana liderara gracias a las reposiciones de Noche ochentera (17,2%) y de El juego del camelar (12,6%).

El Sorteo de El Niño LIDERA en la mañana del día de Reyes con un 36.3% de share y una media de 1.833.000 espectadores en @la1_tve



— Dos30' (@Dos30TV) January 7, 2026

Estos resultados han hecho que La 1 arranque el año con fuerza. Tras la primera semana de enero, la pública lidera las audiencias con un 13,1% de cuota frente al 11,5% que acumula Antena 3.

La peor cara de la moneda se la lleva Telecinco, que está hundida en el 7,5% a la espera de que estrenos como GH DÚO, Allá tú o El precio justo remonten las cifras. El ranking lo cierran Cuatro (5,8%) y laSexta (5,6%).

TVE, por otra parte, celebra sus datos con la renovación de su imagen por su 70 aniversario. El cambio más importante es que sus moscas han perdido el color del fondo de los logos de sus canales.

Lluvia de récords por Maduro

El buen inicio de La 1 en enero también es consecuencia del seguimiento que tuvo la cobertura que hizo TVE del ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

La primera cadena lideró el sábado (14,7%) y el domingo (13,7%) gracias a sus especiales informativos.

No obstante, la captura del dictador ha dejado una lluvia de récords de audiencia muy repartida en la jornada del lunes, 5 de enero.

Aunque La 1 arrasó con La hora de La 1 (21,5%) y Mañaneros (17,5%), Susanna Griso se apuntó la entrega más vista de Espejo Público en toda la temporada con un 12,4% y 363.000 espectadores.

MÁXIMO de #Noticias1A3N con Sandra Golpe con su informativo + visto desde diciembre de 2022



📰 LÍDER con un 25.7% de share y una media de 2.525.000 espectadores



— Dos30' (@Dos30TV) January 7, 2026

MÁXIMO HISTÓRICO de #DirectoAlGrano en la tarde de @la1_tve con un 13.6% de share y una media de 1.247.000 espectadores



— Dos30' (@Dos30TV) January 7, 2026

Al rojo vivo, sin Ferreras y con Inés García Caballo, también creció hasta su mejor dato del curso, con un 9% y 365.000 seguidores.

Además, Antena 3 Noticias marcaba un 25,7% y 2.525.000 espectadores. La edición que presenta Sandra Golpe no lograba un resultado así desde diciembre de 2022. En cuota, fue la segunda mejor del curso.

Ya por la tarde, la situación en Venezuela hizo que Directo al grano, el programa de actualidad de Marta Flich y Gonzalo Miró, consiguiera máximo histórico con un 13,6%.

Por último, Más vale tarde también se apuntó la entrega más vista de la temporada, con un 7,1% en laSexta.