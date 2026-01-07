Ana Rosa, alto y claro sobre Venezuela: "Sánchez ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro"

Ana Rosa Quintana ha dedicado el primer editorial de 2026 a la situación en Venezuela.

"El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal". Así ha empezado Ana Rosa Quintana su primer editorial del año en su programa de Telecinco.

La presentadora, que se reincorporaba este miércoles, 7 de enero, al matinal de Telecinco tras el parón de Navidad, ha dedicado su comentario a la situación en Venezuela y la detención de Maduro tras el ataque de EEUU.

"Fueron Fidel Castro y Hugo Chávez los que inauguraron esa forma de gobernar y Maduro heredó el chandalismo a golpe de pucherazos, cárceles, exiliados, torturas y asesinatos", ha continuado.

Quintana, de hecho, se detenía en el "chándal Nike Tech de 200 euros" que le puso la CIA para trasladarlo a una prisión de Nueva York, un atuendo que está arrasando en ventas, por cierto.

Tras informar sobre las detenciones y los exilios por motivos políticos que ha habido en Venezuela desde 2014, Ana Rosa ha señalado que "ahora llega el momento de realizar una transición democrática a partir del propio régimen, desde dentro del mismo chavismo, con Delcy Rodríguez al frente".

La presentadora ha asegurado que hay que "cerrar las prisiones políticas y los centros de tortura como El Helicoide. Más de 850 presos políticos siguen presos en las cárceles de Venezuela".

"El país tiene, junto a Cuba, la mayor cantidad de prisioneros de conciencia de Latinoamérica", ha recalcado.

Ana Rosa Quintana y una imagen de Pedro Sánchez.

Ana Rosa, a continuación, ha aprovechado para atacar al Gobierno español, al afirmar que su postura "no puede ser más ambigua".

"Con Rodríguez Zapatero apoyando a un régimen en estado de descomposición, Sánchez ha evitado llamar dictadura al ejecutivo de Maduro", ha dicho rotunda. "Tampoco han felicitado a María Corina por el premio Nobel de la Paz".

"Ahora, nuestro presidente exige respeto para la soberanía nacional de una dictadura que no respeta la soberanía democrática mientras no explica por qué cedió la soberanía del Sáhara a Marruecos sin dar una sola explicación y estudia enviar tropas a Ucrania".

"¿Con qué votos del Congreso va a aprobar ese envío de tropas? ¿Con los votos de Bildu? ¿Con los votos de Junts, que reconoce antes a el Estado de Somalilandia que el Estado español?", se ha preguntado.

"Y todo en un país sin presupuestos y con un exministro preso que comparece mañana en el Senado para hablar de la corrupción de un Gobierno del que formó parte", ha terminado Ana Rosa, para soltar un nuevo tirito: "Esperemos que al menos, Ábalos no comparezca en chándal".