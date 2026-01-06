Piqueras, sobre la captura de Maduro: "El interés de Trump es por el petróleo venezolano. Lo ha dicho sin ningún disimulo"

Pedro Piqueras ha puesto palabras muy contundentes al terremoto político internacional que ha supuesto la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

El veterano periodista intervino este pasado lunes 5 de enero en Mañaneros para analizar el movimiento de Washington sobre Venezuela y advertir de que, lejos de una operación humanitaria o de liberación, el verdadero objetivo de la Casa Blanca pasa por controlar el petróleo y el gas natural del país caribeño, según su criterio.

Ante los espectadores del programa presentado por Javier Ruiz, el veterano periodista dibujó un escenario que, a su juicio, marca “el principio de una nueva era colonial e imperialista” liderada por Estados Unidos.

Piqueras ha señalado que Trump se ha quitado “la careta” y verbalizando sin tapujos sus planes sobre Venezuela. El comunicador también deslizó que la caída de Maduro podría esconder posibles connivencias internas dentro del chavismo.

El periodista ha señalado que considera que hay sectores del régimen cansados del liderazgo del mandatario y dispuestos a facilitar una operación que, advirtió, supone una grave injerencia en la legalidad institucional del país.

Javier Ruiz y Pedro Piqueras en 'Mañaneros'. RTVE

Javier Ruiz lanzó una reflexión previa a su pregunta. “Donald Trump no disimula ya. Esto es una operación por el petróleo. Lo dijo 26 veces en la rueda de prensa pero esta madrugada en el Air Force One lo ha dicho: ‘queremos el control del petróleo y del gas natural’”, expresaba.

“Esto no es una operación política, esto no es una operación de liberación ni de cambios de régimen”, proseguía antes de lanzar su pregunta sobre si esto es una mera “operación económica”.

“No, en absoluto. Pero esto se sabía desde mucho antes. El interés de Donald Trump por el petróleo venezolano lo han tenido siempre como una especie de punzada en el corazón desde el momento en el que se nacionalizaron determinadas instalaciones petrolíferas en Venezuela y él lo ha dicho sin ningún disimulo”, declaraba Piqueras rotundamente.

“Estamos en un momento crucial. Creo que es el principio de una era, el principio en el que se inicia el período colonial nuevo, un período imperialista nuevo y en el que no hay que disimular”, analizaba el veterano periodista.

“Estaba escuchando a Maraña hablar de la guerra del Golfo. Lo recuerdo mucho porque me tocó estar en los primeros momentos de la invasión de Kuwait y recuerdo que toda esa artimaña que se hizo para presentar la guerra como la lucha contra un tirano, que en ese caso era Sadam Husein”, rememoraba.

“Todo era mentira. Se demostró que era una guerra por petróleo y pese al disimulo general de los Bush, Blair y Aznar, este tipo, el presidente de Estados Unidos se presenta sin ninguna clase de careta y dice que quiere el petróleo”, proseguía.

“Es una injerencia, es un acto de insolencia, es poner en tela de juicio la validez de la legalidad institucional en estos momentos. Y es Donald Trump en pureza”, opinaba sin titubeos el otrora presentador de Informativos Telecinco.

A la pregunta de Ruiz si consideraba que Venezuela puede ser “el Irak del siglo XXI”, Piqueras no lo descarta, pero matizaba su propio argumento.

Pedro Piqueras en 'Mañaneros'. RTVE

“Me extraña que no haya habido una especie de connivencia interior desde el chavismo y los que estaban en el entorno de Maduro para llevar a cabo esta operación”, consideraba.

“Puede estar muy bien planificada desde Estados Unidos pero algo desde dentro puede haber ocurrido. De hecho, llama la atención la forma en la que Delcy Rodríguez pide una especie de colaboración. Creo que dentro del chavismo pudiera haber elementos que estaban hartos de Maduro, del dictador, y de su carácter y de todo lo que hacía”, concluía.