"No vengo a aguantar insultos": Fran Rivera se levanta y abandona ‘En boca de todos’ en pleno directo

Fran Rivera ha vuelto a estar en el foco de la polémica. El torero ha agradecido, en sus redes sociales, a Donald Trump por haber atacado Venezuela y haber detenido a Nicolás Maduro y a su esposa, imputados por “narcotráfico y narcoterrorismo”. Pero también pedía al presidente estadounidense intervenir en España.

El motivo por el que lo solicitaba era que “hay muchos con una cara muy rara que huele a chamusquina”. De ahí, que haya querido dar explicaciones a Nacho Abad en su programa de Cuatro.

Ahí el matador ha querido explicarse, aunque no ha evitado enfrentamientos con varios de los colaboradores. Fue un comentario de Paco Álvarez lo que hizo que el primogénito de Carmina Ordóñez abandonase y cortase la conversación.

“Es muy triste todo esto, Nacho, y es muy serio. Es muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada España. Eso es de una mente completamente enrevesada y una mente con muchos problemas”, comentaba el hermano de Kiko Rivera.

El diestro quería matizar sus palabras. Primero, se mostraba alegre de que los venezolanos ya no tengan a Maduro como presidente. Eso sí, quiso dejar claro que “no estaba hablando de Pedro Sánchez”.

Fran Rivera y Nacho Abad en 'En boca de todos'. Mediaset

“Lo que sí hablo, que a mí me parece tan terrible, es que una dictadura como el que se beneficia de una y aquí parece, o dicen mucho medio de comunicación, que ha habido, incluso algún partido político y que ha habido políticos o ex políticos que han estado cobrando dinero de este régimen”, explicaba.

Unas palabras que no quiso confirmar ni desmentir si se refería al exprimer ministro José Luis Rodríguez Zapatero.

“Quiero que la ley actúe y que miren si hay alguno que es culpable de haberse beneficiado de esta dictadura y de este terrible momento que ha pasado Venezuela durante tantos años”, argumentaba.

“Que nadie les ha hecho ni caso, si hay alguien que se ha beneficiado de eso de ese dolor de esos venezolanos, que lo pague. ¿Quién? No tengo ni idea, yo no soy juez y además no soy entendido en estos temas”, añadía.

Fran Rivera y Marta Sanchiz en 'En boca de todos'. Mediaset

“El que piense que estoy incitando a una nación a invadir España tiene un problema y el que crea que Donald Trump va a escuchar mi mensaje, pues ya tiene muchísimos más problemas”, opinaba.

Palabras que no convencieron a Marta Sanchiz, quien se sintió “escandalizada”. “No parece que se lo haya tomado como de una manera muy seria cuando hace este tipo de bromas con una situación bastante grave”, comentaba.

Sanchiz cargaba contra las palabras de Rivera, al señalar que el torero no había “denunciado lo que han sufrido los venezolanos” tras este ataque. Sin embargo, lo que provocó su marcha fueron las palabras de Álvarez.

Fran Rivera en 'En boca de todos'. Mediaset

El tertuliano puso en tela de juicio su habilidad en el ruedo. “Desde su notable conocimiento como ex torero, o exmal torero por cierto”, intervenía. Unas palabras que reprobó Nacho Abad. “Estamos hablando de política”, le recordó.

Pero el daño estaba hecho y Fran Rivera optaba por cortar la conversación. “No vengo a aguantar que me insulten”, dijo antes de cerrar el debate, despidiéndose al desear una “Feliz Navidad y Felices Reyes”.