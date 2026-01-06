Kike Calleja estalla contra Aurelio Manzano por Terelu Campos en 'Fiesta': "No tienes ni idea de lo que dices"

Fiesta no descansa ni en festivos. Este 6 de enero ha estado marcado por la ausencia de Terelu Campos en la tradicional comida de Reyes de la familia. Sin embargo, la comunicadora no ha compartido almuerzo con su hermana, Carmen Borrego, ni sus sobrinos.

Esto ha provocado un tenso encontronazo en plató, en el que Cristina Lasvignes debutaba como sustituta de Emma García. El magacín comentó qué miembros de la familia se habrían negado a sentarse a la mesa.

Fue entonces cuando Kike Calleja y Aurelio Manzano chocaron frontalmente al interpretar de forma muy distinta la decisión de Terelu.

Todo surgió después de que Carmen Borrego accediese a hablar con el equipo del magacín, saliendo brevemente de la comida familiar. El motivo era desmentir cualquier tipo de mala relación con su hermana tras el rifirrafe que vivieron el pasado 2 de enero en De viernes.

“Un año estamos con la familia de mi marido y otro con mi familia. Este tocaba con la de mi marido y somos diez. Esta tarde habrá una reunión familiar, como todos los años. Si mi hijo quiere venir, claro que vendrá”, expresaba.

Aurelio Manzano y Carmen Borrego en 'Fiesta'. Mediaset

En medio de la conexión, Manzano interrumpió a Carmen, pidiendo un encuentro entre familias. “[Especialmente] entre Alejandra y su primo [José María Almoguera], que es tan necesario”, expresaba, señalando que habían perdido “una oportunidad de oro”.

Unas palabras que provocaron que Borrego optase por cortar rápidamente la conexión para volver a la comida. Previamente, la comunicadora revelaba que su hermana estaba invitada a esa comida, pero que declinó ir.

El periodista venezolano lo relacionó con el choque que tuvieron ambas hermanas en el magacín nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Ahí fue cuando Calleja saltó, señalando que no tenía “ni idea de lo que estaba diciendo”.

“Alejandra ya habló con su primo para quedar”, apostillaba. Manzano señalaba, entonces, que había menos excusas para que Terelu se ausentase. “Bastante grande es la pizzería para que vaya”, comentó de forma irónica.

Aurelio Manzano, Cristina Lasvignes, Makoke y Kike Calleja en 'Fiesta'. Mediaset

Calleja recordaba que, por la tarde, ambas hermanas se encontrarán en una reunión familiar. No obstante, el enfrentamiento provocó que Manzano defendiese su derecho a opinar sobre la postura de Terelu. Calleja insistía en posicionarse al lado de su amiga, recordando la delicada situación personal y familiar que atraviesan las Campos.

Con Makoke apoyando a Calleja, el choque entre ambos colaboradores puso en evidencia cómo este tema sigue generando divisiones en el debate del magacín.