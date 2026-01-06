Del fichaje de Laura Matamoros al "robo de un colaborador" de la competencia: 'Espejo Público' desvela sus cartas para 2026

Espejo Público ha vivido un inesperado regalo de Reyes Magos. El magacín empezará una nueva etapa desde este 7 de enero. El programa ha anunciado el fichaje de Laura Matamoros, así como el “robo” de un colaborador estrella proveniente de la principal competencia.

Ha sido justo al final de Más Espejo cuando el programa anunciaba que tenía tres regalos para Susanna Griso, Gema López y Miquel Valls y que estos “contienen el futuro” del programa. “Todo está ahí dentro y no lo sabe nadie”, advertía el copresentador.

Tras la pausa publicitaria, los tres, junto con Pilar Vidal, se reunieron en una mesa para abrir las cajas. Gema López fue la primera, en la que se anunciaba el fichaje de Laura Matamoros.

La influencer había aparecido en Y ahora, Sonsoles como invitada. Será la primera vez que participe en calidad de colaboradora en un formato de Atresmedia.

La hija de Kiko Matamoros, además de participar en varios realities, ya ha demostrado su habilidad de tertuliana en Mediaset. En Vamos a ver, dio consejos de moda y estilismo, mostrando una faceta diferente a la de personaje del corazón.

Afra Blanco, Miquel Valls y Pilar Vidal en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Me gusta. Me encanta, porque es deslenguada, me gusta políticamente”, compartía López. Susanna Griso no dudó en darle la bienvenida. Tras ello, era el turno de Miquel Valls.

El copresentador revelaba que habrá nueva sección en el magacín matinal, será “El espejo de las emociones”. “Nos va a ir muy bien a todos, a los espectadores, a nosotros, para hablar con absoluta libertad sobre salud mental”, detallaba Valls.

Y, finalmente, fue el turno de Griso. Cuando la presentadora abrió su regalo, este ponía la palabra “robo”. Se señalaba rápidamente que se hacía referencia al desembarco un rostro estrella de otra cadena.

“Espejo Público va a tener otro nuevo colaborador, que procede de otro sitio distinto. El miércoles [7 de enero], vamos a salir de dudas porque estará aquí”, anunciaba Miquel Valls.

Mostrando una de las nuevas secciones de 'Espejo Público'. Atresmedia

Aunque se ha señalado la palabra “colaborador”, Valls ha querido jugar al despiste al señalar dicha acepción como neutra. “Puede ser él, ella o elle”, revelaba el copresentador.

Se da por hecho que se trata de un nombre relacionado con Mediaset, aunque sólo se ha destacado que “viene de la competencia”, sin referirse explícitamente a la cadena ubicada en Fuencarral o, incluso, de la pública TVE.

Será este 7 de enero cuando se sepa cuál será el otro fichaje “estrella” de la cadena, más allá que el de Laura Matamoros.