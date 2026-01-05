Iker Jiménez, sobre el éxito de 'Horizonte': "No se trata de ser el más guapo, el más interesante o el que da la mejor noticia"

Iker Jiménez atraviesa por uno de sus momentos más dulces en Mediaset. El grupo ha premiado sus buenos datos en Horizonte colocando su programa en el access de lunes a miércoles de Cuatro, además de su emisión habitual la noche de los jueves.

No obstante, el presentador hizo su primera aparición en 2026 en Cuarto Milenio este domingo. Y en su comentario final, Iker Jiménez quiso compartir varias anécdotas personales para hablar sobre lo importante que es el esfuerzo colectivo en esa búsqueda para llegar al éxito.

Primero, el periodista relató un partido de voleibol que jugaba el equipo de su hija Alma. "Se estaban jugando el liderato de la liga de Madrid", dijo.

Iker comentó que el choque llegó hasta el tercer set, y que el club de su hija consiguió imponerse finalmente gracias a ese espíritu colectivo, esa "sincronicidad neuronal", como bien lo definió el comunicador vasco.

"Eso fue más que el récord de Horizonte. Parecía un barra brava", decía muy orgulloso en su faceta de padre. "El triunfo era haber entrado en esa especie de unidad. Todas juntas. El otro equipo estaba impresionado".

Sincronicidad neuronal

Reflexión de Iker Jiménez en #CuartoMilenio pic.twitter.com/K7yyEXhF8m — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 5, 2026

De esa unidad también sacó pecho Iker de su equipo amateur de fútbol: "Hemos ganado muchísimos partidos a personas más jóvenes y técnicamente mejores"

"Todos somos uno, y nadie viene a hacer el mejor regate ni el mejor gol ni a lucirse individualmente. Sólo importa el objetivo común".

"Mi motivación en 'Horizonte' es que todo el mundo esté en equipo. Necesito la hiperconexión de la gente"

Fue entonces cuando Iker Jiménez aprovechó para hilar estas anécdotas con el medio en el que trabaja: "Cuando veo la televisión, noto perfectamente si en un programa está habiendo sintonía o no".

Según explicó, "en Cuarto Milenio tengo más recursos para conseguir un clima". Pero la "dirección de orquesta en Horizonte es diferente, y necesito que cada uno de los que vienen, pongan de su parte. Necesito la hiperconexión de la gente".

"Mi motivación es que todo el mundo esté en equipo. No se trata de ser el más guapo, el más interesante o el que da la mejor noticia, sino de que todos rememos a favor para que usted tenga un programa donde usted intuya que todos estamos a una".

"No es fácil en un mundo de egos como la televisión. Les juro que yo noto cuando vienen personas solo a lucirse", añadió. "Mi experiencia de tantos años en los medios es que hemos conseguido muchas metas y creo que es por eso".

Imagen de uno de los programas de 'Horizonte'.

"¿Ustedes saben cuándo hay un programa que tiene buena información y a los 3 minutos no te enteras de nada porque sólo estás discutiendo, que en el fondo no es más que ego funciona más que el otro?".

"¿Ustedes no se han dado cuenta que hay muchos programas que al instante hay gente que está peleándose por ver quién destaca más?", continuaba.

"Ustedes me dicen que siempre estoy cortando a los invitados. Porque es así. No tengo abuela", agregaba explicando que su único fin es que "todo el engranaje funcione y sea como una orquesta, una especie de sinfónica que interprete para ustedes".

"En el deporte, en los medios, en su oficio... ¡en todo!. Hay un fenómeno misterioso que es cuando personas individuales conectan entre sí y tienen un objetivo común. Cuando eso ocurre, es muy difícil que no haya éxito", reflexionó para concluir.