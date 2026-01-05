De la 'bomba' de Motos contra Broncano al nuevo rival en el access: vuelve la batalla entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

La televisión empieza a recuperar la normalidad tras las Navidades. A la espera de que desembarquen todos los estrenos que tienen en cartera las cadenas, este miércoles vuelve el pulso entre El Hormiguero y La Revuelta en el access prime time.

Una batalla por la audiencia que durante estas dos semanas de parón ha tenido una tregua.

Si Antena 3 volvía a apostar por las reposiciones del programa que lidera Pablo Motos, La 1 ha cubierto el hueco con varias ofertas: desde la redifusión del show de Broncano con Rosalía, el talent Aria o Viaje al centro de la tele.

Pablo Motos tendrá el miércoles como invitados a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, las actrices protagonistas de Machos Alfa. La serie creada por los hermanos Caballero regresa a Netflix con una nueva temporada este viernes.

Ese día se estrenará en Antena 3 la nueva edición de El Desafío, programa que está producido, precisamente, por 7yacción, la compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador.

De ahí que el formato de las hormigas reciba a Roberto Leal, su presentador (el miércoles estrena el programa Nos vamos de madre), además de Eduardo Navarrete y María José Campanario, que participarán como concursantes.

La mujer de Jesulín de Ubrique será el gran reclamo de El Hormiguero en su vuelta. Campanario vuelve al programa una década después. Su única aparición fue en 2014.

"Yo ya no veo programas de corazón. Conmigo han hecho lo que le han dado la gana", dijo resignada hace 12 años, reconociendo que lo había pasado "muy mal".

Aquella vez acudía al programa de Pablo Motos para promocionar el que fue su primer papel cinematográfico con Torrente 5, película en la que también participó el torero.

María José Campanario, concursante de 'El Desafío'.

Lo cierto es que María José Campanario es muy poco dada a conceder entrevistas en televisión. Por eso, su presencia junto a Pablo Motos servirá para conocerla un poco más en lo personal.

"Yo creo que la tenacidad, la voluntad y que soy súper fuerte y no me dejo tumbar. Cuando quiero algo voy a por todas", dice sobre sus aptitudes en un vídeo promocional de El Desafío.

Broncano, sin renovar en RTVE

Broncano también vuelve a coger el timón de La Revuelta también este miércoles. El programa, que mantiene el secreto de sus invitados, afronta el primer semestre de 2026. O, en otras palabras, la recta final de su contrato con RTVE.

Acompañando a La Revuelta en su regreso, La 1 emitirá Jurassic World: Dominion. Mueve, por lo tanto, la emisión de Hasta el fin del mundo al jueves, para torpedear el estreno de GH DÚO en Telecinco.

El Hormiguero y La Revuelta retoman la pelea por la audiencia. Por ahora, hay un claro ganador. El programa de Antena 3 culminó 2025 con un 15,2% de media (1.909.000 espectadores), casi tres puntos por encima del formato de La 1, que firmó un 12,5% (1.514.000).

El pulso entre Motos y Broncano, por cierto, entrará en una nueva fase en enero, a raíz del sorprendente movimiento que ha ejecutado Mediaset.

Iker Jiménez en 'Horizonte' en una imagen de archivo.

Posiblemente, a partir de la próxima semana, tendrán de rival a Iker Jiménez en el access con su programa Horizonte de lunes a miércoles. Y esos días, First Dates saltará a Telecinco.

El grupo de comunicación explicó que se trata de una medida excepcional que se llevará a cabo únicamente en enero, a colación de los buenos resultados del formato de actualidad.

No obstante, no deja de ser una prueba con el objetivo de relanzar las audiencias.