Pedro Ruiz, alto y claro sobre las Campanadas de Estopa junto a Chenoa: "Son chavales de la calle. Cercanos y directos"

Si hay un evento que congrega a toda la sociedad española es cuando toca tomar las uvas para despedir y saludar al nuevo año: las Campanadas. En esta Nochevieja 2025-2026, más de 15 millones de espectadores vieron ese momento en televisión.

De hecho, La 1 se alzó como la cadena más vista, con un 36,3% de cuota y 5.823.000 espectadores en el minuto exacto de las uvas en medianoche. El liderazgo se lo llevaron así Chenoa y el dúo Estopa.

Por supuesto, han surgido varias reacciones ante estos datos. Es el caso de Pedro Ruiz. El actor y humorista es uno de los más activos en redes y no ha dudado en poner palabras al fenómeno de las Campanadas de TVE con Estopa al frente y ha dejado claro por qué, en su opinión, han encajado tan bien en la noche más televisiva del año.

Ha sido en su cuenta de X donde ha compartido sus impresiones. “Estopa son chavales de la calle. Cercanos y directos. Le ponen a todo lo que hacen proximidad. Las campanadas les encajan”, expresaba.

Con esas palabras, Ruiz coloca el foco en el carácter popular del dúo y en cómo esa identidad ha jugado a favor de la cadena pública en una noche clave para la audiencia.

El actor pone el punto en que los hermanos Muñoz, dado su origen y su imagen, transmiten esa sensación de “chavales de la calle”. Ambos son originarios del municipio barcelonés de Cornellá de Llobregat, hijos de padres procedentes de Badajoz.

Lejos de verlo como un cliché, Ruiz lo pone en valor. Para el comediante, Estopa representa a un tipo de artista cercano, reconocible y alejado de la pompa que tradicionalmente rodea a las grandes galas.

Según su mirada, esa normalidad ha permitido que el público se vea reflejado en ellos durante las Campanadas, un momento en el que millones de espectadores comparten ritual frente al televisor.

Chenoa y Estopa brindan por el 2026. RTVE

En un contexto de saturación de formatos y artificios, el humorista sugiere que la gran baza de Estopa ha sido precisamente no disfrazarse de algo que no son, sino llegar a la Puerta del Sol con su lenguaje habitual y su forma de estar, sin imposturas.

De hecho, para Ruiz, “las Campanadas les encajan” a los hermanos Muñoz, mostrando así su veredicto positivo de cómo los barceloneses han conducido uno de los momentos más importantes del año.

Además de Estopa, otro factor fue el de Chenoa. La artista mallorquina se ha convertido en un talismán de audiencias para TVE. Ella ha estado detrás de éxitos del prime time de La 1 como The Floor o Dog House.