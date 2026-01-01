De los zascas a Sánchez y Feijóo a la 'bofetada' a Melody tras Eurovisión: los mejores rótulos de 'Cachitos' esta Nochevieja

El rótulo de 'Cachitos' dedicado a Pedro Sánchez y el escándalo de corrupción del PSOE.

Al igual que el vestido de Cristina Pedroche, ya es toda una tradición recibir al Nuevo Año con el humor ácido de los rótulos de Cachitos de hierro y cromo. El programa se emitió en La 2 tras las Campanadas de Chenoa y Estopa y abarcó una extensa parte de la madrugada.

Los políticos volvieron a copar toda la atención de los guionistas Pablo G. Batista y Alejandro Alcaraz en un especial dirigido por Arantxa Soroa.

Cachitos no obvió los escándalos que sacuden al PSOE, con alusiones directas a Pedro Sánchez, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán: "Na, na, na, na, na, na, na, na... La respuesta de Sánchez cuando le preguntan cuánto sabía de la trama Koldo", versaba un rótulo.

Al tiempo que en pantalla salía Robert Smith, el líder de The Cure, otro rótulo decía así: "Pedro Sánchez está pillando tips de maquillaje para cuando se filtre el próximo informe de la UCO".

El programa de La 2 también sacó tajada del lapsus viral que cometió Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. El líder del PP quiso lanzar una crítica a Sánchez haciendo alusión a la serie Anatomía de un instante, pero se trabó: "En nombre del equipo de Cachitos solo queremos deciros... ¡¡ANOTOP AT... perdón".

El último rotulo de Cachitos para acabar por todo lo alto:



"ANOTOP AT ... perdón..."



*hasta el año que viene...#CachitosNochevieja pic.twitter.com/lJb3hQSZzG — HATEUNICORNS🏴🐌🏴‍☠️ (@Hateunicorns2) January 1, 2026

También hubo referencias para otros líderes del PP como Isabel Díaz Ayuso (y la Fórmula 1), Carlos Mazón (y el Ventorro), Juan Manuel Moreno Bonilla o la exdiputada Noelia Núñez.

Cachitos, además, hizo referencia al adiós histórico de RTVE de Eurovisión como protesta a la participación de Israel: "No queremos Europe's Living a Celebration mientras Gaza's living a genocidio".

Los guionistas, además, se acordaron de presentadores de la competencia como Pablo Motos y Ana Rosa Quintana. "Va de luto, igual que Ana Rosa viendo las audiencias de Silvia Intxaurrondo", se leía en un rótulo con mala baba.

"¡Qué derroche!", "¡Cuánta locura!", literalmente las críticas a La familia de la tele", decía otro en alusión al programa que apenas estuvo mes y medio en las tardes de La 1.

Cachitos, por último, hizo menciones a los cantantes, otro clásico. Destacó el gesto con Robe Iniesta: "En las próximas elecciones extremeñas (y en todas) nuestro voto es para Robe".

Especialmente duros fueron con Melody, a quien llamaron "bluf" y compararon con una denuncia de Abogados Cristianos.

"Tuvo apoYO de la maYOría en el Bfest, no como en maYO en cuYOs ensaYOs, intuYO, giró como un YOYO", se leía en uno de los enunciados rótulos sobreimpresionados durante su actuación en Eurovisión.