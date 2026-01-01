Así se coló 'Stranger Things' en las Campanadas 2025: del neón del reloj de la Puerta del Sol al Mundo del Revés en Antena 3

El neón de Feliz 2026 en la Puerta del Sol en las Campanadas de Atresmedia.

Las Campanadas 2025 han tenido un inesperado protagonista: Stranger Things. La serie de Netflix se coló en las casas de los españoles después de las 12 uvas.

Lo hizo con el icónico neón de Feliz 2026 que se enciende nada más alcanzar la medianoche, sobre el reloj de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid.

Sin embargo, la tipografía de este año no era la habitual: correspondía a la exitosa ficción que protagoniza Millie Bobby Brown en Netflix.

Todo formaba parte de una ambiciosa campaña de promoción de la plataforma de streaming por el estreno del último capítulo de la serie esta madrugada, a las 02:00 hora peninsular.

Hay que recordar que, en 2024, 17 millones de espectadores estaban delante de la televisión en el minuto exacto de las campanadas, según un informe de Dos30'.

Aunque durante la retransmisión de las Campanadas de RTVE con Chenoa y Estopa se colaba de fondo la música de Stranger Things en la Puerta del Sol, en Atresmedia la estrategia fue mucho más allá.

Literalmente, la realización hizo un primer plano al reloj (y al cartel) y sobreimpresionó directamente un faldón en el que se podía ver a los protagonistas de Stranger Things.

El Mundo del Revés se apoderó de la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia.

Y esto no fue todo, porque literalmente el Mundo del Revés, en lugar en el que se desarrollan todas las tramas de la serie, se apoderó de la retransmisión de Antena 3 y laSexta volteando en plano de la plaza madrileña, tal y como se muestra a continuación.

La promoción de Stranger Things formó parte de la "Super Bowl" que organizó el grupo de San Sebastián de los Reyes.

"Una oportunidad única para las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio", explicaban.

Como se decía líneas más arriba, Netflix lanzó el episodio final de Stranger Things este jueves 1 de madrugada.

Cartel de la última temporada de 'Stranger Things'.

Con 125 minutos, se convierte en el capítulo más largo de esta temporada y el segundo más largo de la serie tras el noveno de la cuarta entrega (142 minutos).

Se pone fin así a las aventuras de Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) y Dustin (Gaten Matarazzo) en su lucha contra el Demorgogon justo 10 años después de su lanzamiento en el gigante de streaming.