Un problema técnico provoca un susto en 'Fiesta': "¿Ha sido un petardo en el plató? Vamos ya foco por programa"

Si hay un programa que ha dejado momentazos por ser realizado en directo, ese es Fiesta. Sus cinco horas de emisión hacen que sea fácil que se vivan errores o problemas técnicos. Es algo que ha sucedido este pasado 27 de diciembre, cuando tanto la presentadora como los colaboradores se asustaron por un sonido similar al de un petardo.

Todo comenzaba cuando tocaba hacer un análisis de las noticias de la semana: la irrupción de David España, un hombre que reclama por la justicia ser hijo biológico de Jero, uno de los Chichos.

El hombre, quien ya intentó previamente que se le reconociese como hijo del artista, ha mostrado unas presuntas pruebas de ADN, obtenidas a partir de una colilla usada de Chaboli, hijo de Jero y marido de Niña Pastori.

Dado que, previamente, David España habló en exclusiva con ¡Vaya fama!, tocaba debatir sobre ello en Fiesta. Estaba Saúl Ortiz dando información sobre el tema cuando se escuchó un sonido que provocó que el comunicador lanzase una exclamación.

“Había una persona muy allegada a David, que lleva ya varias semanas, de alguna manera, contando a algunas personas cercanas a los Chichos que… ¡ostras! ¡Pedrín!”, expresó ante el ruido de lo que parecía un petardo. “¡Qué susto me ha dado!”, reconocía.

Saúl Ortiz en 'Fiesta'. Mediaset

Emma García, muy ducha en situaciones inesperadas en un directo, lanzó un comentario con el que aliviar el momento. “¿Qué ha sido eso? ¿Es un petardo en el plató?”, preguntaba la de Ordizia.

“Igual es Jero”, bromeaba Ortiz. “Vamos a programa por foco o foco por programa, mejor dicho. No sé cómo vamos a terminar”, comentaba la presentadora, provocando el aplauso de apoyo de los espectadores.

Unas palabras que también pueden interpretarse como un toque, dado que no es la primera vez que un fallo técnico se ‘roba’ el protagonismo temporalmente en el plató. A finales de noviembre, un problema en el playback, provocó que tuviera que interrumpirse la actuación de La Llave.

Emma García, Kike Calleja y Saúl Ortiz en 'Fiesta'. Mediaset

Emma García supo capear la situación, dado que logró que la banda volviese a actuar. Es más, tras ello, quisieron demostrar que el playback se hacía por motivos técnicos, dado que cantaron a capella para demostrar el talento de sus voces.

Algo similar sucedió durante las Navidades de 2024, cuando en el especial Fiestavisión, Sylvia Pantoja acudió como jurado y señaló que Almudena del Pozo tuvo un problema técnico en su actuación, en la que versionaba el emblemático tema Nada de esto fue un error de Coti.