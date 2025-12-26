Melody, nuestra última representante antes del adiós a Eurovisión: el año de espinas y rosas de la 'Diva' de España

Actuaciones de primer nivel en lugares emblemáticos de nuestro país, un Benidorm Fest 2026 prometedor... RTVE se está esforzando en convertirse en la televisión musical por excelencia de este país, bajo el 'claim' "la casa de la música". El mismo año que se ha retirado de Eurovisión por la presencia de Israel.

Y si Melody, con Esa Diva, ha sido la última representante de España en años, desde luego que su paso dejó huella. Tanto el antes, como el durante y el después.

2025 fue el año en el que la de Dos Hermanas cumplió su sueño (también el de sus fans) de ir al festival. Lo hizo siendo fiel a sí misma. Con una seguridad apabullante sobre las tablas, un tanto excesiva y mostrando ese punto folclórico que la acompaña desde hace 25 años.

Melody gana el Benidorm Fest

Quizá por eso ganó la preselección alicantina. Una cuarta edición llena de buenas intenciones, pero sin una candidatura con un concepto claro que trasladar al escenario de Basilea.

Tiene mérito, teniendo en cuenta que Melody empezó el Benidorm Fest con el pie izquierdo. Aún no había actuado en el Palau d'Esports de L'Illa cuando sus ensayos ya se habían filtrado. Y a su número de la semifinal no le pudo poner la guinda por dos fallos de sonido.

Melody, levantando el Micrófono de Bronce en el Benidorm Fest 2025. RTVE

Por si fuera poco, más tarde desveló que esa noche había actuado enferma, tras acudir a Urgencias sin poder respirar y con dolor de pecho.

Pero la abanderada es experta en zafarse de todas las 'manos negras' que puedan lastrar su trabajo. En 2009, la primera vez que intentó representar a España en Eurovisión, su cuerpo de baile la dejó tirada a última hora. Salió adelante.

“Ahí [en Suiza] sí que vamos a soltar la bomba”. Micrófono de Bronce en mano, después de ganar el Benidorm Fest, la sevillana advertía a los espectadores de La 1 que Esa Diva crecería en los tres meses que restaban para que sonase en Eurovisión 2025.

Muchos cambios para 'Esa Diva'

A mitad de marzo, Melody y RTVE lanzaron la versión definitiva de la canción, con toques sinfónicos añadidos. En definitiva, unos cambios enfocados a que nuestra candidatura calase en el oído europeo, sin perder la esencia española con las castañuelas y las guitarras.

Dos semanas después, la artista visitó la sede de EL ESPAÑOL y explicó que lo que se había hecho era “limpiar el arreglo, no cambiar completamente la canción”. “El sonido que se escucha ahora en Europa no tiene tanto exceso de arreglo musical”, explicó a BLUPER la abanderada española.

Entrevista a Melody

Tras un mes de abril de gira por las distintas 'preparties' europeas, una visita a Pedro Sánchez y un baño de masas en el Teatro Barceló de Madrid, Melody puso rumbo a Basilea.

Tocaba arrancar los ensayos. Las primeras imágenes de Esa Diva en el St. Jakobshalle que trascendieron descolocaron a muchos: adiós al trono en forma de peineta y el columpio del que bajaba la andaluza en el Benidorm Fest.

España, antepenúltima

Con todo, las apuestas eurovisivas dieron algo de esperanza a la que un día fue ‘la niña del gorila’, hasta que llegó el sábado, 17 de mayo. Ese día, todo se desvaneció. España acababa la final en el puesto 24 de 26, esto es, en antepenúltima posición.

La única que salió ganando fue RTVE. La 1 obtuvo un espectacular 50,1% de cuota de pantalla y 5.884.000 espectadores de media, el mejor dato desde 2022, con el ‘chanelazo’. Las votaciones ascendieron al 59,7% de share.

Tan pronto sonó el característico Te Deum para cerrar la retransmisión de la UER, el clima se tornó extraño. Melody no quiso dar declaraciones en La noche de Melody, el programa posterior a la final.

Sí lo hizo su padre. Lorenzo estaba realmente enfadado: “Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no, sigue igual, votándose unos a otros”.

'Plantón' a Broncano

La representante de España canceló su agenda con la Corporación durante unos días para descansar y estar con su familia. El plan que incluía una visita a La Revuelta dos días después de la final del certamen, el lunes, 19 de mayo.

Esa noche, David Broncano, al hablarles a los espectadores de la entrevista fallida, bromeó sobre el tema: “Ha llegado y se ha ido directamente a su casa. Ha bajado las persianas y está allí tranquilamente".

Y el martes, 20 de mayo, definitivamente, la controversia saltaba a otras cadenas y dotaba de jugoso contenido a varios magacines durante semanas.

Melody visitó 'La Revuelta' tras el Benidorm Fest, pero no tras Eurovisión. RTVE

Llamó la atención que Melody rompiera su silencio en Telecinco y con una reportera de Vamos a ver que hacía guardia en su casa, asegurando que estaba bien y que el martes siguiente ofrecería una rueda de prensa en Prado del Rey.

Mientras, para caldear más si cabe el ambiente, familiares de la cantante se ponían en contacto con diversos programas de televisión para poner en cuestión el televoto eurovisivo o el supuesto excesivo control de la pública sobre la propuesta.

La rueda de la discordia

La rueda se celebró el lunes 26. Allí estaba este periódico, junto a otros muchos medios, en una calurosa tarde de mayo en la que Melody tuvo para todos.

En primer lugar, para La Revuelta, a la que exigió disculpas por reírse de su “salud mental”, advirtiendo: “No hay que burlarse del puesto porque yo no me meto con las audiencias de los compañeros”.

En segundo lugar, contra la propia casa: “Hay cosas que me hubiera gustado decidir a mí”. Y hasta sembró dudas sobre si podía hablar o no de política al ser preguntada por la participación de Israel en la comparecencia.

“Yo no me voy a meter en temas políticos. Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos”, expuso. Por si fuera poco, procedió a sacar el contrato y leerlo.

“Traigo escrito aquí qué es lo que se dice en el contrato. Será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, que pudieran correr el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión”.

Melody, en la rueda de prensa posterior a Eurovisión 2025. RTVE

Aquel día fue largo para la prensa desplazada hasta Prado del Rey, pero, sobre todo, para RTVE. El ente no tardó en desmentir tajantemente las afirmaciones de Melody.

“RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político”.

Y así se la 'devolvió' a TVE

La estocada final estaba por llegar. Al mismo tiempo que Broncano se negaba a pedir disculpas a la sevillana y la acusaba de banalizar la salud mental, Pablo Motos lanzaba el ‘bombazo’ en Antena 3: Melody visitaría El Hormiguero el miércoles, 4 de junio.

Como era de esperar, la entrevista fue un 'zasca' tras otro a la pública, empezando por su entrada a plató. Porque al formato de 7yAcción sí que bajó en el famoso columpio, mientras cantaba las primeras notas de Esa Diva.

“Estoy en todo mi derecho de decir si me gustaban unas cosas u otras, pero no es ser malagradecida”, aseguró ante Motos y las hormigas, añadiendo: “Y si he quedado en el 24, me hubiese gustado equivocarme yo”.

La tormenta fue dando paso a la calma. Estas polémicas no empañaron los siguientes pasos profesionales de Melody, como el tour que la tuvo girando durante todo el verano y que incluso le permitió pisar México.

En resumidas cuentas, el cariño del público por la de Dos Hermanas parece seguir intacto. Su etapa eurovisiva todavía no ha finalizado: Melody le pondrá el colofón con un multitudinario concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid el próximo 28 de marzo, el número final de Esa Diva Tour.