Luis de Lama reaparece en TV: de ganar (39.600 euros) del bote de 'Pasapalabra' a caer eliminado en 'Agárrate al sillón'

Cada concurso es un mundo. Si no, que se lo digan a Luis de Lama. El participante que hizo historia en Pasapalabra por su enfrentamiento épico con Pablo Díaz, ha reaparecido en televisión. El guardia civil ha concursado en Agárrate al sillón. Sin embargo, su paso por el quiz show de Telecinco ha sido mucho más breve.

El participante madrileño, quien se mostró como uno de los participantes más potentes en la prueba de El Rosco del concurso presentado por Roberto Leal, ha probado suerte en el programa rival que conduce Eugeni Alemany (y que echará el cierre a principios de 2026).

Sin embargo, el guardia civil caía eliminado antes de enfrentarse a Justo de Castro, el actual dueño del sillón de campeón.

La presencia de De Lama en el concurso producido por Bulldog TV sorprendía al público, dado que no se hizo referencia alguna a su pasado en Pasapalabra, a pesar de que también participó en el quiz show durante su etapa en Telecinco.

Por supuesto, en cuanto se supo que el madrileño estaba en el plató de Agárrate al sillón se esperaba un enfrentamiento épico con Justo. Sin embargo, a pesar de aguantar varias rondas y de ganar un duelo que le permitía seguir presente, tuvo que decir adiós cuando quedaban apenas tres concursantes.

Luis e Ibon en 'Agárrate al sillón'. Mediaset

En ese instante, Justo era el que debía decidir quién pasaba a la siguiente ronda antes del duelo final. El ingeniero trotamundos optaba por dejar a Luis fuera, en favor de una participante llamada María. Se cerraba así un regreso televisivo que apenas duró 30 minutos.

Con lo cual, Justo de Castro dejó al público con la miel en los labios de rememorar los duelos legendarios del guardia civil. A pesar de ello, De Lama abandonaba el plató con una sonrisa deportiva.

El madrileño mostró de nuevo sus conocimientos, así como su sentido del humor. Aunque haya quedado en una anécdota su regreso, ha sido un pequeño guiño para los fans.

La popularidad de Luis de Lama surgió en 2021 en Pasapalabra. Durante 84 entregas, se convirtió en uno de los participantes más carismáticos y queridos del espacio. Su conocimiento deslumbró al público, dado que llevaba preparándose desde 2016.

Luis de Lama en 'Agárrate al sillón'. Mediaset

De hecho, su habilidad con los ‘cerrojos’ del Rosco sólo hicieron que la audiencia le tuviera más aprecio. Y es que su rival, quien fue el que se llevó el bote, fue nada más y nada menos que Pablo Díaz.

Sin embargo, cayó eliminado tras esas 84 entregas, quedándose con 39.600 euros que tenía acumulados y tras sumar 20 victorias y 26 empates. Cifras nada desdeñables.