Sorteo Lotería de Navidad 2025: horario, canal y cómo ver el Gordo en directo en televisión y en 'streaming'

Sandra Daviú y Blanca Benlloch en una imagen promocional del Sorteo de Lotería de Navidad 2025. RTVE

RTVE se prepara para una de las citas navideñas más deseadas por el público: el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad. Este lunes 22 de diciembre, la Corporación ha preparado una cobertura especial para ello. El Teatro Real de Madrid volverá a acoger este evento. El Ente producirá y distribuirá gratuitamente la señal para todos los medios.

Sandra Daviú y Blanca Benlloch volverán a conducir el programa especial, en el que será su octavo año juntas. Será a partir de las 08:00 horas en La 1, TVE Internacional y RTVE Play, e incluirá, además del sorteo, conexiones, invitados especiales y entrevistas en el palco de invitados y en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López.

Al terminar el sorteo, La Hora de La 1 emitirá una entrega especial hasta la primera edición del Telediario, conducida por Silvia Intxaurrondo. Conectará con los reporteros y los profesionales de los Centros Territoriales, desplazados por toda España para conocer a los premiados y sus historias.

La Lotería de Navidad en RTVE es cada año una de las citas preferidas de la audiencia. El año pasado, La 1 volvió a ser la cadena más vista, con una media en el día del 17,7%.

La retransmisión del sorteo se convirtió en la emisión más seguida del día, con su mejor dato en seis años (40,9 %) y récord de espectadores desde 2018, alcanzando una media de 2.323.000 seguidores y hasta 8.530.000 espectadores únicos.

Además, en RTVE Digital los contenidos de Lotería de Navidad reunieron a más de 3 millones de visitantes únicos. RTVE.es logró su tercer mejor día del año 2024, con 4,3 millones de visitantes únicos. Y RTVE Play cerró la jornada con 1,2 millones de visitantes únicos.

RNE promete ser la mejor compañía de sus oyentes durante estas fiestas y, como es tradición, la Navidad comenzará con el Especial Lotería de Navidad, este año conducido por Mamen Asencio y Carlos Núñez, entre las 08:30 a 13:30 horas.

Diego Burbano liderará el equipo desplazado al Teatro Real, y el especial contará con conexiones en todos los lugares agraciados por la suerte.

A estas, se sumarán los puntos fijos de conexión en varias administraciones destacadas en volumen de venta y en premios, como La Bruja de Oro de Sort (Lérida), Doña Manolita (Madrid), la gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) o Manises (Valencia).

RTVE Play volverá a contar con cuatro señales simultáneas para que los espectadores puedan elegir ver lo que prefieran en cada momento: el programa especial de La 1, la señal en directo desde el salón de loterías, la emisión especial de RNE a través de una webcam e incluso la señal de los números premiados, para observar con detalle el expositor en el que se van colocando los premios.

El Sorteo de Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.

En la plataforma también se podrán encontrar los programas completos bajo demanda, para aquellos que no puedan seguir el sorteo en directo. Además, las redes sociales de RTVE y el canal de YouTube compartirán con la audiencia los mejores momentos.

Open Play, la ventana de entretenimiento nativo digital de RTVE Play, se sumará al evento y emitirá un Especial Lotería de Navidad en directo de 09:00 a 14:00 horas