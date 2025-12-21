Juan del Val, rotundo tras el anuncio de Eduardo Casanova: "Le aplaudo. Está concienciando sobre el VIH"

El pasado jueves 18 de diciembre, Eduardo Casanova sorprendía con una importante revelación: tiene VIH desde hace años. El actor y director se ha convertido en la primera figura mediática en España en hacer público que padece este virus.

Un gesto, conviene recordar, largamente reclamado por activistas para combatir el estigma social. La noticia se hizo pública coincidiendo con la producción de un documental basado en la vida del cineasta, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio.

Por supuesto, la revelación de que Casanova, quien es indetectable y vive con el virus como una enfermedad crónica, ha provocado varias reacciones en diferentes programas y medios de comunicación.

El tema ha sido abordado este pasado sábado 21 de diciembre en La Roca. Juan del Val ha alabado la valentía del intérprete en dar visibilidad a una realidad que, tal y como ha denunciado el propio Casanova, “alrededor del 80% de las personas que tienen el virus opta por ocultar que lo tiene” por miedo al estigma social.

“Muchas veces hemos hablado hasta qué punto alguien puede exponer algo que le sucede. Todo el mundo está en su derecho de no hacerlo, por respeto a su privacidad”, comenzó compartiendo el autor de Vera, una historia de amor.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Creo que una persona, que está en una situación de cierto privilegio y donde no se le va a marcar de la misma manera que en otro oficio, existe casi una obligación moral de hacerlo”, proseguía.

“Lo aplaudo absolutamente. Lo primero por concienciar y hacer que los medios de comunicación hablen de ello. Aquí mismo tenemos a un científico [Ricardo Moure] que nos ha explicado la diferencia entre VIH y sida y ha hablado sobre ser indetectable”, argumentaba.

“Lo segundo, el tema de que muestra que le puede pasar a cualquiera. De ahí, que esas personas que pueden ser referentes, deberían contarlo”, añadía.

Nuria Roca recordaba que había riesgos de exponerse. “Es como cuando alguien revela que es homosexual. Aunque nos parezca increíble, todavía es un problema para muchas personas poder decirlo”, interrumpía Del Val.

Juan del Val y Valeria Vegas en 'La Roca'. Atresmedia

“De ahí, que personas que pueden ser referentes, que están en profesiones donde no se les va a juzgar tanto, como estar en medios de comunicación o ser artistas, pueden ayudar y tienen un compromiso”, manifestaba.

Valeria Vegas, quien valoraba positivamente las palabras del escritor, advertía que seguía tratándose de un arma de doble filo.

“Positivo es para quienes lo vemos desde una mentalidad abierta de entender y tener empatía. Pero te vas a las redes y hay una cantidad de odio”, argumentaba la periodista.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Las redes no reflejan la realidad”, interrumpía Del Val. “Y digo lo de las redes, porque me sorprende cuando hace 40 años, fallece Rock Hudson. Él fue la primera picota que se puso sobre el VIH y el sida. No había redes, pero se murmuraba y estaba cierto zumbido de comentarios”, recordaba Vegas.

“No ha cambiado nada, sólo que 40 años después las redes hacen ruido”, añadía la también documentalista.