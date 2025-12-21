De Chenoa y Pedroche a Sandra Barneda: quiénes serán los presentadores de TV de las Campanadas 2025-2026

2026 está a la vuelta de la esquina. Como es tradición, toca tomarse las uvas con las doce campanadas que marcarán el inicio de un nuevo año con la Puerta del Sol como testigo -aunque no el único-. La cita se ha convertido en la retransmisión de televisión más seguida, lo que refleja el poder de convocatoria que tiene el medio.

Por eso, cada cadena cuida cada detalle de este evento que, durante muchísimos años fue territorio de RTVE, al tratarse de la televisión pública y la única en estar en emisión. Pero eso cambió a inicios de los noventa, con la llegada de las cadenas generalistas privadas y de los canales autonómicos.

La 1 y Antena 3 buscarán disputarse el liderazgo de la velada. Telecinco, por su parte, buscará resarcirse y mejorar las cifras del año anterior. La pública buscará revalidar el primer puesto que logró el año pasado, con Chenoa y Estopa. La privada tiene la misión de recuperar la primera posición con Cristina Pedro (y su vestido) y Alberto Chicote.

En el caso de Telecinco, la cadena sigue apostando por llevar a sus presentadoras a una zona fuera de la clásica Puerta del Sol de Madrid, llevando a Xuso Jones y Sandra Barneda a la estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Pero no son los únicos presentadores que darán lo mejor de sí para despedir al 2025 y dar la bienvenida al 2026. BLUPER repasa los nombres de todos los presentadores y cadenas que conducirán las Campanadas.

TVE

Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de RTVE Fotomontaje de BLUPER

Tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por motivos de salud del presentador, la cadena ha tenido que buscar un relevo rápido y lo ha encontrado con Chenoa y el grupo Estopa. Será la primera vez tanto para la mallorquina como para los hermanos de Cornellá de Llobregat. En el caso de TVE Canarias, Nia Correia repetirá, mientras que el cantante St. Pedro debutará.

Antena 3 y laSexta

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en la imagen promocional Campanadas 2025-2026 de Atresmedia. Atresmedia

Cristina Pedroche cumplirá una década al frente de las Campanadas de Antena 3. Convertida en una tradición, volverá a estar a su lado Alberto Chicote. Dos iconos, sumado al vestido de la colaboradora de Zapeando, que buscarán recuperar el liderazgo del momento más esperado del año. Por primera vez, será en simulcast con laSexta, que habitualmente tenía sus propias Campanadas.

Telecinco y Cuatro

Xuso Jones y Sandra Barneda, en la estación de esquí de Formigal-Panticosa, en Huesca.

Un año más, Mediaset ofrecerá sus Campanadas en simulcast. Sandra Barneda presentará por segunda vez las Uvas y será el debut de Xuso Jones. La cadena volverá a ser el verso suelto y no estará en la Puerta del Sol de Madrid, sino desde la estación de esquí de Formigal-Panticosa, con el reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, como referencia para las uvas.

Telemadrid

Mónica Martínez y Poty Castillo en una imagen promocional de Telemadrid. FORTA

Las cadenas de FORTA también apuestan por las Campanadas a nivel regional. En el caso de Telemadrid, serán el coreógrafo y presentador Poty Castillo, la periodista Mónica Martínez e Irene, participante de El Camping.

TV3

Laura Escanes y Miki Núñez en las Campanadas de TV3. TV3

Ya convertidos en tradición, TV3 contará de nuevo con Miki Núñez y Laura Escanes para despedir el año. Figuras más que consolidadas en la televisión catalana. El tándem se unirá de nuevo para saludar al 2026.

Canal Sur

Toñi Moreno y Enrique Romero en un evento de Canal Sur. FORTA

Sierra Nevada se convertirá en el epicentro para despedir al 2025 y dar la bienvenida al 2026 desde Canal Sur. Los encargados de presentar estas Campanadas serán Toñi Moreno y Enrique Moreno.

EITB

Imagen promocional de 'Kaixo 2026' de EITB. FORTA

La autonómica vasca tendrá dos versiones para despedir 2025, una en castellano y otra en euskera, ambas desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz. La primera, por ETB2, tendrá a África Baeta y Sara Gándara como anfitrionas. La segunda, por ETB1, contará con Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga. Todos conducirán el especial Kaixo 2026.

Aragón TV

Blanca Liso en una imagen promocional de Aragón TV. FORTA

Para la autonómica aragonesa, la cadena confía por séptimo año consecutivo con la presentadora Blanca Liso, a la que se sumará el equipo del programa El campo es nuestro. La emisión será en directo desde la Plaza del Pilar de Zaragoza.

À Punt

Ferrán Cano y María Fuster en una imagen promociona de las Campanadas en À Punt. FORTA

Para la cadena valenciana, los presentadores serán María Fuster y Ferrán Cano. Lo harán desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel. Por primera vez, las Campanadas salen de la ciudad de Valencia para apoyar a Utiel, uno de los municipios afectados por la DANA de 2024.

TVG

Eva Iglesias en 'Kachucha 2025'. FORTA

La televisión gallega contará con Eva Iglesias y tres rostros que aún no han sido revelados serán los encargados de saludar al 2026 desde la Plaza del Obradoiro, frente a la catedral de Santiago de Compostela.

CMM TV

Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano en el especial de las Campanadas. FORTA

El canal autonómico de Castilla-La Mancha volverá a contar un año más con sus propias Campanadas. Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano despedirán 2025 desde Huélamo, en la provincia de Cuenca, considerado el pueblo más bonito de la comunidad autónoma de este año que se va.

TV Canarias

Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo en la presentación de las Campanadas 2025 de TV Canarias. FORTA

La televisión canaria dará la bienvenida a 2026 con un trío formado por Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, y lo hará desde La Frontera, en la isla de El Hierro.

TPA

Imagen promocional de las Campanadas de TPA.

Desde Covadonga, la cadena autonómica asturiana despedirá 2025. Los encargados de dar las uvas son la presentadora Ana Francisco y el actor Alberto Rodríguez. La Basílica de Covadonga se vestirá de gala para recibir al Año Nuevo.

La 7

Imagen promocional de La 7.

La cadena autonómica murciana despedirá 2025 desde la glorieta de España de Murcia. Los encargados de saludar al 2026 serán, de nuevo, los presentadores Kika Frutos y Óscar Martínez.

Canal Extremadura

Imagen promocional de las Campanadas de Canal Extremadura 2026.

La cadena autonómica extremeña despedirá 2025 con Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García como presentadores de las Campanadas, en directo desde Plasencia.

IB3

David Ordinas y Magdalena Serra en una imagen promocional de IB3 para las Campanadas 2025-2026. FORTA

El canal autonómico balear dirá adiós al 2025 con David Ordinas y Magdalena Serra, en directo desde la plaza de Cort, en Palma.