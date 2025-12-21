Así es la casa de Karlos Arguiñano (77) en el País Vasco: estilo rústico, cocina de lujo y valorada en 1 millón de euros

Así es la casa de Karlos Arguiñano en el País Vasco

Karlos Arguiñano (77), el chef que ha acompañado a generaciones de españoles desde la pequeña pantalla, tiene un secreto que mucho no conocen: la casa en la que vive y cocina con su familia es casi tan especial como él mismo.

Se trata de un caserío tradicional vasco, construido en piedra y madera, con tejado inclinado y estética rural, con alma moderna, enclavado en el monte, a pocos minutos de la localidad costera de Zarautz, en Guipúzcoa.

Allí, en medio de la naturaleza, el chef ha construido un hogar que refleja su filosofía vital: sencillez, cercanía y amor por lo auténtico.

Al llegar, lo que más llama la atención es la fachada de piedra típica del País Vasco, que parece salida de una postal.

El estilo rústico no es decorativo. El presentador conserva la esencia de las casas antiguas, con vigas vistas, puertas de madera maciza, hierro forjado y suelos cálidos.

Aunque tradicional en el exterior, el interior mezcla con acierto lo clásico y lo contemporáneo. Paredes blancas, estructuras de madera y una luz natural que lo invade todo hacen que cada rincón sea acogedor y lleno de vida.

Si hay una estancia que destaca por encima de todas, es la cocina. Para muchos, podría decirse que es una especie de sueño hecho realidad.

Con una gran isla central, encimeras de piedra y ventanalaes que dejan entrar la luz del Cantábrico, este espacio parece salido de una revista de diseño.

Esta cocina no es solo bonita, es viva. Es el lugar donde Arguiñano ha cocinado durante décadas, donde ha ideado muchas de sus recetas más queridas y donde incluso llegó a grabar parte de su programa durante el confinamiento.

Allí mismo, entre sus utensilios y especias, mostró como cocina para su familia, con una gran mesa preparada para seis u ocho comensales.

Los materiales, como la madera cálida y el mármbol beige, combinan belleza y funcionalidad. Cada rincón parece pensado para que cocinar y convivir sean experiencias sencillas y naturales.

Pero la conexión con la naturaleza no termina en la decoración. En el exterior de la casa, Arguiñano ha creado una pequeña granja con pavos reales, patos y gallinas, rodeada de huertos, árboles frutales y hierbas aromáticas.

No es solo un elemento estético: es parte de su vida diaria. El chef disfruta cuidando de este espacio y recogiendo productos frescos para sus platos o para compartir con la familia.

Es una forma de vida que muchos solo imaginan pero que él ha hecho realidad: vivir y cocinar en contacto directo con la tierra.

Según las estimaciones del mercado inmobiliario, esta propiedad podría valer más de un millón de euros, debido al alto precio por metro cuadrado en Zarautz, una de las zonas más cotizadas de Guipúzcoa.

El hogar de Arguiñano

Pero más allá de su valor económico, lo que realmente hace especial esta casa es el carácter familiar que la impregna.

Arguiñano no solo vive solo: está rodeado de su esposa, María Luisa Ameztoy, sus siete hijos y sus numerosos nietos.

Para ellos, este hogar es el centro de las reuniones familiares, de cumpleaños, de fiestas y comidas largas en las que nadie falta.

No es solo una casa bonita. Es una casa con alma, donde la tradición vasca se mezcla con el diseño contemporáneo y donde la vida se saborea tanto dentro como fuera de la cocina.

Para muchos, este hogar es una inspiración: la prueba de que el verdadero lujo está en disfrutar de lo esencial, rodeado de quienes más queremos.