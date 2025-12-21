Afra Blanco da la cara por el Gobierno en 'laSexta Xplica': "Han logrado leyes como la de la eutanasia o la de la memoria"

Pedro Sánchez está contra las cuerdas. Rodeado de presuntos casos de corrupción y de supuestos escándalos de abusos sexuales que salpican al PSOE en varias partes de España. Pese a ello, el presidente cree firmemente que terminará la legislatura y no cierra la puerta a presentarse a unas reelecciones.

Ello a pesar de tener críticas desde los partidos que sostienen la legislatura. Recientemente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido una reunión con el primer ministro para abordar la situación”

“Que deje de dar pena porque no cuela y deje 'el y tú más’”, declaraba ante las cámaras de diferentes medios en los pasillos del Congreso de los Diputados. Una reunión a la que Sánchez ha accedido.

Una situación que ha venido derivada por la detención del expresidente del SEPI y la exmilitante socialista Leire Díez. “Más allá de las ruedas de prensa, de las grandes frases, de los videos de TikTok, de las crisis de Gobierno”, expresaba Rufián.

“Le pedimos al presidente una reunión directa cara a cara con ERC, en Moncloa o donde quiera, y que nos diga a la cara qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno”, declaraba.

Afra Blanco y Santiago Martínez-Vares Atresmedia

Esta tensión política ha sido abordada este pasado sábado 20 de diciembre en laSexta Xplica. En medio del análisis, se produjo un enfrentamiento entre la concejal municipal de Madrid del PP, Andrea Levy, y la sindicalista Afra Blanco.

“Estoy de acuerdo con todos de que el Gobierno debe tener unos presupuestos. No sólo porque lo diga la Constitución. […] Creo que tan importante es lo cerca que pueden estar [los partidos que sostienen al Ejecutivo] de Pedro Sánchez como lo lejos que están de Alberto Núñez Feijóo”, manifestaba la también colaboradora de Espejo Público.

“Y están muy alejados. Aitor Esteban y el PNV, pocos sospechosos de ser de izquierdas. Dijo en 2023, sobre Santiago Abascal, que era un orgulloso heredero del régimen franquista y dictatorial. Que ellos con los fascistas nada de nada”, argumentaba.

“Dijo que había unos principios y unas líneas y eso el PNV lo dejó bien claro. La pregunta es, ¿el PP sigue al lado de Vox? Pues sí”, añadía.

Blanco consideraba que las alianzas del partido azul con el verde han complicado posibles negociaciones con grupos como el mentado PNV o Junts.

La sindicalista reivindicaba las leyes aprobadas por Sánchez desde su desembarco en Moncloa en 2018. “Los partidos han llegado a acuerdos con el Gobierno, como la absorción y compensación de salarios, de despidos. También congelación de alquileres en zonas tensionadas, en mejorar la sanidad”, enumeraba.

Afra Blanco y Andrea Levy en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Aunque después las leyes no sean aprobadas en el Congreso, pero que la gente vea que está habiendo negociaciones. Has dicho [a Andrea Levy] que las medidas no lucen”, continuaba.

“Teniendo una aritmética tan complicada, tenemos diez días de permiso por fallecimiento de un familiar. Es más de lo que tuvimos con una mayoría absoluta del PP. Tenemos una reforma laboral […] y permisos de cuidados paliativos”, argumentaba.

“Se han aprobado leyes como la de la eutanasia, también de la memoria [histórica], las leyes trans. Siendo la aritmética muy complicada. Hemos tenido más que con una mayoría absoluta del PP”, afirmaba contundentemente.