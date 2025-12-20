Josema Yuste dice sin tapujos lo que piensa cuando le llaman facha: "No me gustan los términos"

Si algo ha demostrado Josema Yuste es que no le importa meterse en terreno pantanoso. El actor ha compartido qué opina realmente de que le llamen “facha”. De la misma manera, ha cuestionado el uso del término ‘fachosfera’. “Me parece muy mal”.

El actor acaba de estrenar en Netflix La Navidad en sus manos 2. Además, el comediante sigue con la obra Que Dios nos pille confesados, que vive su tercera temporada en el teatro Muñoz Seca de Madrid y que estará en funciones hasta febrero de este 2026 que se aproxima.

De ahí, que acudiese de invitado a Plano general, el programa de entrevistas de Jenaro Castro en La 2. El actor ha abordado temas de actualidad, así como también ha dado sus opiniones sobre política, cultura y medios de comunicación.

Entre ellos, ha opinado sobre lo que le parece la acepción ‘fachosfera’. “Me cabrea mucho. ¿Qué es eso de fachosfera? ¡Qué eufemismo más ridículo! Yo no opino como tú y soy un fascista. Es el colmo de la desfachatez, de la cara dura, que tienen los que dicen eso”, expresaba al presentador.

“Primero, el presidente del Gobierno y algunos ministros. Yo no opino como tú y soy tan demócrata o más que tú. Eso me revienta. No lo puedo soportar”, proseguía Yuste en su crítica.

Josema Yuste y Jenaro Castro en 'Plano general'. RTVE

Castro le preguntaba sobre cómo vivía que le hayan llamado “facha alguna vez”. “Si yo no pienso como tú y tú eres de izquierdas, yo soy de derechas. Pero ni yo soy facha ni tú”, respondía con gesto serio.

De la misma manera, ha criticado que se use despectivamente la palabra “rojo” para referirse a alguien de izquierdas.

“No me gustan los términos. Yo puedo ser más conservador y tú más progresista, pero lo que yo valoro es que seamos demócratas y que tengamos diferentes puntos de vista sobre las cosas. [Lo otro] Es un insulto”, declaraba.

Justo después, Yuste cargaba duramente contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción.

“Debería haber separación de poderes y respetarse unos a los otros. Me hizo mucha gracia ver al presidente del Gobierno diciendo que hay políticos que hacen justicia. El primero él, que dijo que el Fiscal General del Estado era inocente”, manifestaba.

Jenaro Castro y Josema Yuste en 'Plano general'. RTVE

“Tendrá que decirlo un juez, digo yo. Y si hay jueces que hacen política, mal. Es una opinión de él. Pero el presidente del Gobierno sí hace justicia antes de que se juzgue. Me parece, cuanto menos, poco democrático”, añadía.

El humorista terminaba señalando que él sí cree en “una socialdemocracia moderada”. “En una centroizquierda como el de Felipe González. Actualmente, no hace falta nada más que escucharle. Qué opina Felipe González del Gobierno actual. Da para pensar”, comentaba.