Joaquín Prat, alto y claro sobre las balizas: "Aquí hay trinque seguro. Sólo en España será obligatoria"

La imposición de la utilización de las balizas V16 en todos los vehículos españoles desde el 1 de enero sigue generando revuelo. España será el único país de la UE en aplicar esta norma, dado que el resto de los estados miembro seguirán con el clásico triángulo. Joaquín Prat, en El tiempo justo, se ha sumado a las críticas.

La obligatoriedad de las balizas ha sido puesta en cuestión por asociaciones de bomberos y guardias civiles. Aunque el presentador, este pasado viernes 19 de diciembre, dio voz a los expertos y profesionales, no dudó en compartir su opinión.

Para Prat, esta imposición esconde intereses económicos. “A ver qué tejemanejes hay detrás de las balizas que nos han colado, porque baratas no son. Tenemos que tener todos en el coche porque, si no, nos meten un rejonazo”, expresaba.

El periodista compartía que, algún día, “se sabrá” cuáles fueron los motivos por los que se impuso. En el resto de la Unión Europea esta obligatoriedad no existe. Es más, vehículos de países vecinos como Portugal o Francia se verían obligados a comprar estas balizas si deben pasar por carreteras españolas.

“Hay quien trinca de esto, porque aquí hay trinque seguro”, comentaba el presentador, recordando que esta obligatoriedad “sólo está en España”.

Plató de 'El tiempo justo'. Mediaset

El magacín probaba en directo estos artefactos, mostrando que solamente funcionan eficazmente cuando es de noche. A la luz del día, no se ven con facilidad, lo que puede suponer un riesgo para la seguridad vial.

Víctor Vega, secretario general de AUGC Almería, explicaba que las balizas no eran visibles en las curvas, además de no ser seguro si el automóvil está incendiándose. De la misma manera, la baliza puede dejar de funcionar si se cae al suelo, se rompe o se queda sin batería.

“Esto va a costar en torno 1.300 millones de euros por el desembolso que vamos a tener que hacer todos para dotar a nuestros vehículos de estas balizas”, añadía Prat.

Recientemente, el creador de contenidos especializado en el mundo del motor, Juan Francisco Calero, citó a Juanjo Alba, ingeniero industrial y experto en seguridad vial, quien se posicionó de manera crítica contra la baliza V16.

Momento del programa 'El tiempo justo'. Mediaset

Según explicó el divulgador, Alba consideró que el triángulo de emergencia cuenta con una mayor eficacia psicológica a la hora de alertar a los conductores de una situación anómala en la carretera.

El triángulo actúa como un elemento de anticipación visual, ya que avisa al conductor antes de llegar al punto de peligro.

Esa capacidad de generar alerta previa obliga a aumentar la atención y preparar al usuario de la vía para un posible obstáculo, algo que no ocurre del mismo modo con una luz colocada sobre el vehículo detenido.