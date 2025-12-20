El gran año de Chenoa: del éxito con 'The Floor', 'Dog House' y 'OT 2025' a ser la presentadora de las Campanadas de RTVE

"En Nochevieja estaré con mis padres y con mi perrita Cloe". Con estas palabras, Chenoa jugaba al despiste cuando la prensa le preguntaba por sus planes para las Campanadas el pasado martes, en plena resaca de la final de OT 2025.

Al mismo tiempo, ese día RTVE celebraba la presentación de la programación navideña, en la que tras una desafortunada inocentada a los periodistas, sus responsables no pudieron anunciar a los sustitutos de Buenafuente y Silvia Abril.

Únicamente, se limitaron a explicar que la Corporación ya tenía elegidos a los presentadores para las Campanadas, pero que no podían oficializarlos porque quedaban los últimos flecos por cerrarse.

Dos días después, y tras rumorearse el nombre de Marc Giró, TVE confirmaba este jueves en el Telediario de Pepa Bueno que Chenoa sería la encargada de despedir el 2025 desde la Puerta del Sol junto a Estopa.

Lo cierto es que el nombre de Chenoa se encontraba en las quinielas, pero el de los hermanos Muñoz ha resultado ser una auténtica sorpresa.

🙋🏻‍♀️🥺 Para mi es un broche de oro poder dar las campanadas con mis amigos de @estopaoficial 😍🙌🙌 a los q admiro y quiero mucho. 🥰🤩

Es sin duda el mejor regalo para cerrar este 2025.🕐🔔🍇

Gracias a @rtve por dejarnos vivir esta experiencia unica. 🙏🙏💖@RTVE_Com @La1_tve pic.twitter.com/T8Rf8vvRAi — Chenoa (@Chenoa) December 18, 2025

Para Chenoa es todo un premio a uno de sus mejores años de su carrera profesional. 2025 ha sido el año en el que se ha consagrado como presentadora tras despuntar como maestra de ceremonias en OT 2023.

La mallorquina empezó el año triunfando con The Floor, un concurso que, aunque ya se emitió en Antena 3 con Manel Fuentes, acabó convirtiéndose en la revelación de la temporada para la cadena pública.

Chenoa en 'The Floor'. RTVE

El formato creado por John de Mol (Gran Hermano) se ganó la renovación por sus buenas audiencias y volverá a la parrilla de La 1 en enero de 2026.

"Doy clases para mejorar como presentadora, pero también es divertido decir 'ganadera'", decía con mucho sentido del humor a BLUPER coincidiendo con el estreno de este programa de Gestmusic, en alusión a su lapsus viral en OT.

Tras volver a repetir como jurado con Tu cara me suena 12, uno de los pilares de Antena 3, RTVE volvió a llamar a Chenoa para ponerse al frente de Dog House.

Este programa de concienciación sobre el abandono animal acabó siendo uno de los aciertos televisivos de la programación estival. En él, el espectador pudo ver a la Laura más íntima y emotiva.

Imagen de los jueces y el presentador de ‘Tu cara me suena’.

Y en otoño, la artista volvía a ponerse a los mandos de la nueva edición del talent musical de Gestmusic y lo cierto es que se le ha visto cómoda y muy implicada con el formato, porque se ve desde las galas, los pases de micros y el 24 horas de la Academia.

"Habéis hecho feliz a mucha gente durante estos tres meses", decía una empática Chenoa a los 16 participantes de OT en la final del lunes. "Habéis acompañado y dado lecciones. Han aprendido, comido y reído con vosotros. Habéis ayudado sin saberlo".

Experiencia en Campanadas

Ahora, las Campanadas suponen todo "un broche de oro" a su mejor año, como ella misma comentaba en su cuenta de X. El reto es mayúsculo, pero tablas le sobra.

Chenoa, además, ya sabe lo que es comerse las uvas en televisión, pues ya lo hizo en 2015 con Àngel Llàcer en TV3. Y también ha presentado dos galas de Nochevieja: ¡Feliz 2021! con Florentino Fernández y ¡Feliz 2023! junto a Rocío Muñoz Morales y el actor Carlos Torres.

Chenoa y Àngel Llàcer presentaron las Campanadas de TV3 en 2015. TV3

Y quién sabe si la cantante no viene con una "campanada" debajo del brazo después de que Prime Video no confirmara la renovación de OT. ¿Volverá el formato a la casa donde triunfó?

Desde luego, que sería la mejor forma de celebrar el 70 aniversario de RTVE (también se cumplen 25 años del estreno del concurso que vio nacer a Rosa, Bisbal, Bustamante y compañía), en el que la televisión pública echará el resto para ser 'la casa de la música'.