Paz Padilla, alto y claro sobre Buenafuente: "Es un gran profesional, todo se lo toma muy a pecho y eso a veces pesa"

A tan solo unos días de la gran cita, RTVE continúa sin confirmar oficialmente a los presentadores de sus Campanadas. Tras anunciarse la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la Corporación se ha visto obligada a buscar a contrarreloj un reemplazo.

Este 31 de diciembre estaba previsto que Buenafuente y Abril se comiesen las 12 uvas en la pública. El catalán se vio obligado a parar sus compromisos profesionales el pasado 21 de noviembre por problemas de estrés, aunque desde RTVE aseguraban que llegaría a tiempo para capitanear la retransmisión desde la Puerta del Sol.

No ha sucedido así. El pasado viernes, el propio Andreu compartió con sus seguidores que su descanso se alargaría más de lo esperado inicialmente y que causaba baja para las Campanadas, al igual que Silvia. Este jueves, 18 de diciembre, a las 20:30 horas, La 1 anunciará quiénes serán sus sustitutos.

Tanto es así que BLUPER ha hablado con Paz Padilla, quien ya dio las Campanadas en Mediaset en 2019 junto a Jesús Vázquez, para preguntarle qué le parece la decisión del fundador de El Terrat.

Paz Padilla, en 'La Revuelta'.

"Andreu es hiperresponsable y él siempre ha sido así. Es un gran profesional, todo se lo toma muy a pecho y, a veces, pues eso, nos cargamos de responsabilidad y nos pesa", comienza diciendo la gaditana, que desvela que habló con el presentador al conocer la noticia. "Yo el mensaje que le mandé es que esté tranquilo con su gente, rodeado de amor", desvela.

Y añade: "Es la única manera de sanar el alma, porque a veces el alma pesa y, poquito a poco, con tiempo, él sabrá gestionar esto y pronto estará perfecto y volverá, como hacemos todos".

Paz asegura que todos tenemos momentos de esos. "Nadie está libre de eso y es algo muy habitual y, sobre todo, en nuestra profesión, donde a veces nos llenamos de ruido y necesitamos parar y decir: ‘Eh, quiero parar, que nada es importante. Ni las Campanadas, ni el trabajo, ni nada; lo importante es que tú estés bien", expresa a este periódico.

Andreu Buenafuente en una imagen de archivo en 'Futuro imperfecto'.

Y hasta hace una filosófica reflexión sobre el descanso. "Los tres cuerpos que dicen: cuerpo físico, mental y espiritual. Si uno de los tres cuerpos se desequilibra, entonces los tres se van a pique".

Para acabar, manda un mensaje directamente al presentador de Futuro Imperfecto. "Tenemos que tener salud, tenemos que tener la mente tranquila, sin estrés, sin ansiedad y, a nivel espiritual, que también nos ayuda a saber por qué estamos aquí y por qué tenemos que seguir", concluye.

No es la primera vez que Paz Padilla habla de la salud mental en momentos de máxima exposición. Por ello, estas palabras a Andreu Buenafuente ahora cobran más sentido, días antes de las Campanadas.