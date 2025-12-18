La metedura de pata de Pepa Bueno al anunciar a Estopa y Chenoa como presentadores de las Campanadas de RTVE
La periodista le ha cambiado el nombre a la mitad del dúo más rumbero de España en el anuncio de los presentadores para Fin de Año.
Por fin se han anunciado los nombres de los presentadores para Fin de Año en TVE tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.
Pepa Bueno ha sido la encargada de dar los nombres de Chenoa y de los componentes de Estopa. Hasta aquí todo bien. El problema ha llegado a la hora de dar el nombre de los intérpretes de Tu calorro.
“Ya les podemos decir con quiénes nos vamos a tomar las uvas, quiénes van a presentar las Campanadas de RTVE. Serán tres, Chenoa y los hermanos Juan y David Muñoz, los Estopa”, ha informado la periodista.
Pero no, Estopa no son Juan y David Muñoz. El cantante del dúo ha aclarado prudentemente la confusión antes de una broma del protagonista del conocido ¡Vamos, Jose!, algo que conocen de sobra los fans del grupo.
“David, ¿cómo os tomáis esta enorme responsabilidad?”, ha preguntado Pepa Bueno. “Hola, Pepa. Estoy aquí con mi hermano José y con Laura”, ha saludado el cantante.
Y José Muñoz, o Jose para los fans del dúo, no ha evitado ironizar con la situación. “Que soy tu tocayo, Pepa”, ha dicho el músico. “¿Ah sí? Es verdad”, ha contestado la periodista quizá consciente de su error.
Chenoa, que también puede presumir de buen humor, ha alargado un poco más la broma. “Es Pepe malo”, ha intercedido la cantante antes de reír espontáneamente.
Esta confusión ha servido para aligerar el ambiente justo antes de que Pepa Bueno les dijera que los veía “muy tranquilos” frente a esta responsabilidad.
¿Cómo afrontan @Chenoa y @estopaoficial la responsabilidad de dar las Campanadas en RTVE?🍇— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025
"Con toda la ilusión y cariño"https://t.co/oELIytbOdH pic.twitter.com/2EI4FnPB0i
Pero el cachondeo ha seguido. “¿Que qué nos tomamos?”, ha dicho David Muñoz. “¡No! Que cómo te lo tomas. ¡Ay, Dios mío!”, ha intercedido Chenoa llevándose las manos a la cabeza.
Sin duda, esperamos cachondeo y buen humor en las Campanadas de RTVE. Eso sí, parece que se lo van a tomar en serio a pesar de seguir con los chistes, un poco malos se debe confesar.
“Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Lo hemos vivido siempre con mi familia”, ha recordado el cantante del dúo. Pero claro, José Muñoz tenía más ganas de marcha.
“Somos muy de olivas, de uvas, de cosas redondas”, ha bromeado José Muñoz. Su hermano no ha tardado nada en soltar el chiste malo: “Cuando tú vas”, pronunciando de tal manera que destacaba la palabra U-VAS mientras se reía.
Chenoa, de momento no se ha arrepentido de aceptar tan magna tarea, pero ha querido tranquilizar a los españoles frente al gamberrismo de los Estopa. “Vamos a intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien”, ha afirmado.
Por fortuna, tenemos a Chenoa para poner en vereda al dúo más gamberro de la música española.