Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de RTVE tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Sorpresa mayúscula. Chenoa y Estopa serán los presentadores de las Campanadas en RTVE, en sustitución de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, tras la baja médica del showman catalán.

Así lo ha anunciado Pepa Bueno en la segunda edición del Telediario, este jueves, 18 de diciembre, si bien sus nombres se desvelaban minutos antes en las pantallas de la plaza del Callao en Madrid.

La Corporación apuesta así por tres cantantes para despedir el 2025 y recibir el 2026, el año en el que la televisión pública quiere poner en valor que es 'la casa de la música'. Además, se cumplen 25 años del estreno de la primera edición de Operación Triunfo, donde 'nació' Chenoa.

Chenoa y Estopa, por lo tanto, serán los rivales de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que serán los encargados de tomarse las uvas en las Campanadas de Atresmedia que, por primera vez, se emitirán de forma simultánea en Antena 3 y laSexta.

Lo cierto es que RTVE ha generado -quizás- demasiada expectación ante un anuncio que se esperaba para el pasado martes, en la presentación de la programación navideña, y que no llegó.

Ese día los nombres ya estaban elegidos, pero el contrato no estaba del todo firmado, según pudo saber BLUPER. Fue entonces cuando la cadena pública emplazó a hoy, jueves, a partir de las 20:30 para conocer a los sustitutos de Buenafuente y Silvia Abril.

Aunque el nombre de Chenoa estaba en todas las quinielas, a lo largo de este jueves, también ha empezado a sonar con fuerza Marc Giró. Finalmente, no ha sido así.

Trío de presentadores

Sobre las 21:20 de la noche, Pepa Bueno conectaba con el balcón de la Puerta del Sol para recoger las primeras palabras de los protagonistas.

"Vamos a intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien", bromeaba Chenoa, que cierra así un año espectacular tras los éxitos en TVE con The Floor y Dog House, además de OT 2025 en Prime Video.

Más seria, la mallorquina agregaba: "Aportaremos naturalidad. Nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace mucho. Intentaremos que la gente se entretenga en casa".

"Intentaremos que toda la gente se coma las uvas a tiempo, vamos a dar consejos para no atragantarse y cómo pelar la uva sin mancharse los dedos", decía por su parte José Muñoz, mientras su hermano David remataba: "Lo haremos con toda la ilusión".

Aunque los hermanos Muñoz nunca antes habían presentado unas Campanadas, no ocurre así con Chenoa. La cantante las dio en 2015 en TV3 junto a Àngel Llàcer. Además, la artista es un rostro habitual en Nochevieja, pues ya presentó en La 1 las galas ¡Feliz 2021! y ¡Feliz 2023!

Estopa, por cierto, firmó el año pasado el especial musical de Nochebuena con más audiencia desde 2006, con 2.250.000 espectadores y un 25,1% de cuota.

Chenoa jugó al despiste en 'OT'

Hace tan solo dos días, cuando RTVE presentaba su programación de Navidad, Prime Video ofrecía la rueda de prensa que ponía el cierre a la segunda edición de Operación Triunfo en la plataforma.

Allí, Chenoa fue preguntada por las Campanadas, y ella, muy profesional, jugó al despiste diciendo lo siguiente: "He quedado con mis padres. Con tanto trabajo, mi familia me echa de menos, sobre todo ellos. Me cogeré a mi niña, a mi perrita Chloe. La tengo ahora en la guardería, me mandan vídeos y me muero de amor. ¡Adoptad!".