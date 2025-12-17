Saltan las alarmas en ‘El tiempo justo’ tras la ausencia de Olga Moreno (50) en plató: “No está bien”

Este martes, y tras una pregunta inocente, Olga Moreno se derrumbaba en el plató de El tiempo justo hecha un mar de lágrimas. “¿Estás bien?”, preguntaba Joaquín Prat. “Es que tiene una carita”, decían los colaboradores. Y la ex esposa de Antonio David Flores rompía a llorar.

En ese momento, en el espacio de Telecinco, se desconocía qué era lo que ocurría. “Un día malo”, explicaba la, de momento, pareja del representante Agustín Etienne sin poder contener las lágrimas. Y la cosa quedó ahí.

Este miércoles la cosa parecía ser más seria. El programa ha iniciado con un foco apuntando directamente a la silla vacía de la ex superviviente. En la parte inferior de la pantalla había un faldón que mostraba la preocupación general de sus compañeros: “¿Qué le pasa a Olga Moreno?”.

“Siempre me ha llamado la atención por qué le preguntamos si está bien a una persona que claramente no lo está. Y Olga Moreno no está bien. Por eso hoy su silla está vacía, no ha venido a trabajar”, ha comenzado narrando Joaquín Prat.

“Ayer sí vino a trabajar, pero estaba ausente. A cualquiera le puede pasar algo, pero ayer le preguntamos y ya vieron su reacción. Olga no está bien”, ha insistido el presentador.

“Ayer nos quedamos preocupados por Olga, colaboradora de este programa. Intuimos, y no hay que ser muy listo, que está pasando por un mal momento”, ha dicho Prat preocupado por la colaboradora antes de arrojar una pista sobre su estado de ánimo.

Desde luego, el equipo se encuentra alerta sobre la situación por la que pueda estar pasando Moreno en este momento.

“Si a eso sumamos que su media naranja, que siempre viene con ella todos los días que ella colabora en este programa, no estaba ayer. Pues dos más dos…”, ha insinuado el presentador en referencia a una posible crisis en Olga Moreno y Agustín Etienne.

La silla vacía de Olga Moreno al inicio de 'El tiempo justo' este miércoles Mediaset

De hecho, Joaquín Prat ha revelado una anécdota que puede reforzar su teoría.

“En medio de una entrevista que estaba haciendo, Olga está saliendo por la puerta de plató y alguien le pregunta: ‘¿Por qué no vienes mañana y nos cuentas qué te pasa? Te vienes sola o con Agustín’”, ha contado el presentador.

Lo que oyó es lo que ha hecho saltar la alarma a Joaquín Prat. “Escuché perfectamente cómo, haciendo la entrevista, Olga dijo gritando: SO-LA”, ha exclamado Joaquín con un gran énfasis en la palabra sola.

Algunos colaboradores en plató, incluida Gloria Camila Ortega, apuntaban a que hay más motivos por los que una persona puede estar pasando por un mal momento. Por ahora, la duda sigue, al igual que la preocupación.