Jesús Álvarez, histórico de TVE, habla de su jubilación forzosa: "Fue injusto y discriminatorio. Un caso de edadismo"

Jesús Álvarez fue presentador de los deportes del Telediario de La 1. RTVE

Jesús Álvarez se ha vuelto a pronunciar sobre su jubilación. El que fue presentador de los deportes del Telediario de La 1, por un convenio colectivo con el que no estaba de acuerdo, se vio obligado a retirarse en 2023. Llevaba 48 años ligado a la casa.

En su paso por La tarde, en COPE, Pilar García Muñiz preguntó al periodista: "¿Tú hubieras seguido, Jesús?". Y él lo tenía claro: "Sí, claro, yo hubiera seguido. Si yo estaba bien. No hay más que verme. Estoy en perfectas condiciones físicas y mentales".

"Yo estaba bien para seguir. Lo que pasa es que teníamos un convenio colectivo en Televisión Española que nos obligaba a jubilarnos así cumplías 65 años y llevabas más de 37 años y medio cotizados a la Seguridad Social", relató Álvarez.

A juicio de Jesús, se trató de un momento "totalmente discriminatorio e injusto". Es más, "un caso de edadismo", "Además, tiene una connotación curiosa, porque, a los 10 meses de jubilarme, quitaron el apartado ese del convenio", desveló.

"Yo me quedé fuera, pero, desde luego, me quedé con ganas de seguir haciendo cosas. De hecho, sigo haciendo cosas. No tan de cara al público como antes, pero bueno, matando el gusanillo", aseguró el entrevistado.

Ya en 2023, cuando se produjo su jubilación, Jesús no dudó en mostrar su decepción con la cadena pública: "Le envié un mensaje a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, que es amiga mía de toda la vida, y todavía estoy esperando".

"A lo mejor los dirigentes de esa casa deberían dejar de mirarse el ombligo. Deberían pensar qué están haciendo mal o por qué la gente toma determinadas decisiones. La casa está por encima de la gente", aseguró en aquel momento en una entrevista a El Debate, en la que también criticó la externalización de determinados contenidos de TVE.

Amplia carrera en la casa

Aun así, el 10 de febrero de 2023, en la primera edición del Telediario, Alejandra Herranz y Ana Ibáñez le despidieron con todos los honores. "Hoy se nos jubila Jesús", decía la voz en off del vídeo homenaje.

Jesús Álvarez arrancó su andadura profesional frente a los micrófonos de Radio Nacional. No debutó frente a las cámaras de la pública hasta 1976, en el programa de actualidad deportiva Siete días.

Entre 1989 y 2018, fue presentador del bloque de deportes del Telediario, cubriendo numerosos Mundiales de Fútbol, Eurocopas, Juegos Olímpicos y Campeonatos de Fórmula 1.

En 2018, tras el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE, dejó de conducir la sección y pasó a presentar el bloque de deportes de Los desayunos de TVE.

Entre mayo de 2020 y febrero de 2023 condujo Álvarez Café, un espacio en Teledeporte en el que entrevistaba a grandes figuras del deporte en diversas disciplinas.