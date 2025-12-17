El frío comentario de Pedro Sánchez a Risto Mejide en la Moncloa: "Me llamó la atención más por el cómo que por el qué"

Este martes tuvo lugar el primer programa de la nueva era de Todo es mentira. En palabras de su presentador, “el programa 1 después de Sánchez”. En efecto, Risto Mejide tuvo un cara a cara con Pedro Sánchez. Acompañado de más periodistas e institucional. Pero cara a cara.

El 1 de diciembre, Risto Mejide anunció que había recibido una carta de Presidencia de Gobierno. En la misiva, el presidente del Gobierno le invitaba a la tradicional recepción con motivo de las fiestas navideñas. Y el día llegó.

El día 1, pero 1 después de Sánchez, no de diciembre, Risto Mejide acudió a su programa ante la expectación de todos sus compañeros.

El resto de la mesa esperaba impaciente lo que pudiera contar el presentador y no dejaban de hacerle bromas. “Vamos a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, afirmó Risto ante todos.

La cosa empezó mal. “Salí de aquí a las 17:20 de la tarde. La copa empezaba a las 18:00. Salí apresurado y le dije al chófer que fuéramos rápido, pero me dijo que llegábamos en 20 minutos”, explicó el publicista.

“Pero, ¿dónde pensabas que estaba la Moncloa?”, le dijeron sus compañeros. “Le dije al chófer que esperara que íbamos a llegar antes de tiempo y aparcamos al lado de Mediaset a esperar”, confesó Risto.

“Llegamos a las 18:00 y había muchísima gente. Me había dejado el DNI y tuve que pasar por casa por si me lo pedían, pero el acceso fue muy curioso”, continuó el presentador.

Tan curioso, que se grabó en el acceso a través de seguridad y lo compartió con los espectadores de su programa. Y “pase” fue todo lo que le dijeron.

Risto Mejide se graba mientras accede a la Moncloa Mediaset

“¡Yo podría haber ido con un grupo terrorista y habríamos pasado igual!”, bromeó el presentador. Como dijeron sus compañeros, fue a por el DNI para nada.

Lo que querían saber en Todo es mentira era si Pedro Sánchez habló con Risto Mejide en la Moncloa. Y sí. Risto Mejide lo confirmó. Y que le pidieron disculpas por lo que le había dicho el presidente.

Al final del espacio, Risto Mejide contó lo que le dijo Sánchez, no sin antes agradecer a Lidia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación por el trato recibido por ello. “Me trataron mejor de lo que merezco”, ironizó el presentador.

“Me llamó la atención más por el cómo que por el qué”, desveló Risto. El presentador añadió que un periodista se colocó delante de él impidiéndole el contacto visual con Pedro Sánchez.

“Pedro Sánchez apartó al periodista y tendió su mano para dármela. Y me dijo solo una frase: ‘Que conste que yo no te he invitado, te ha invitado ella’, refiriéndose a Lidia del Canto”. La respuesta del presentador fue más lacónica que el comentario del presidente: “ya”.

“Una risa, aunque fuera forzada jamás llegó. Se dio media vuelta y se fue. Esa es la conversación que tuve con el presidente”, finalizó Risto.