Cristina Lora, ganadora de 'OT 2025': "La maldición del primer puesto se rompió con Amaia de España"
BLUPER charla con la sevillana, que se proclamó vencedora del talent show de Prime Video el pasado lunes.
Rosa López, Lorena Gómez, Amaia Romero, Naiara... Y ahora Cristina Lora. Este lunes, 15 de diciembre, la sevillana pasó a formar parte del palmarés del talent show de Prime Video tras proclamarse ganadora.
Con BLUPER charló en plena resaca de la final (y de la fiesta posterior), aún aterrizando en la realidad después de tres meses de encierro. "Ahora que no tenemos ni idea de lo que ha pasado fuera, voy a estar al lado de mi familia. Ellos van a filtrar".
A diferencia de otros compañeros, Lora es acérrima de OT, pertenece a esa generación que se enganchó al formato en la edición de Aitana, Amaia o Lola Índigo. Afirma, además, que la supuesta "maldición del ganador" no existe: "Se rompió con el primer puesto de Amaia de España".
Además de fan del programa de Gestmusic, la joven de 19 años lo es de Eurovisión. Quedó demostrado con la canción que le dio el triunfo, La Noia de Angelina Mango, la canción de Italia en el festival de 2024.
Eso sí, considera acertada la decisión de RTVE de retirarse del certamen por la participación de Israel: "No debemos priorizar un concurso de música cuando está muriendo gente al otro lado del mundo".
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contenta. Un poco cansada, porque hemos dormido como una hora, pero súper contenta. Esto es el sueño de mi vida.
Ayer la gente amó a tu padre, a tu hermana… ¿Qué papel juega tu familia en tu carrera?
Influye mucho. Ahora que no tenemos ni idea de lo que ha pasado fuera, voy a estar a su lado todo el rato. Ellos me van a filtrar todo, porque ponerme a verlo todo sería como muy abrumador.
¿No has mirado nada de redes?
Miento. Miramos TikToks anoche en la Academia. Fue muy divertido.
Sobre la retirada de España de Eurovisión: "No debemos priorizar un concurso de música cuando está muriendo gente al otro lado del mundo"
Angelina Mango y Destiny han compartido tus actuaciones. Como eurofan, ¿cómo vives la salida de España de Eurovisión?
Veo que es una buenísima decisión. Obviamente me ha sorprendido, porque nunca he vivido un año sin Eurovisión. Es raro, pero es bueno. Ahora mismo hay cosas mucho más importantes en el mundo. Están pasando cosas y no debemos priorizar un concurso de música cuando está muriendo gente al otro lado del mundo.
¿Llegaste a imaginar por un momento que ganarías OT?
No. Ya cuando entramos, en la gala 0, me parecía todo fuerte. En la gala cuatro o cinco, dije: ‘Me voy ya, se acabó’. Luego fueron pasando las galas y todo se fue animando de repente.
¿Te lo planteabas, cuando ya veíais que solo erais cinco?
Había posibilidades entre los cinco, la verdad. Para mí la ganadora era Olivia, cien por cien. Ha hecho un concurso muy completo, ha tenido una evolución espectacular y su carisma es increíble.
¿Qué opinas de la supuesta maldición del ganador de OT?
Que se rompió con Amaia de España. Como ‘OT fan’ te digo que eso ya no existe. Amaia es de las artistas que más admiro ahora mismo. O Nia. Siento que tienen un núcleo de fans muy fieles y sacan buena música. Muchos ganadores de OT son mis referentes y por eso estoy tranquila.
"Es mentira que sea perfecta, como decía el jurado. No sé, yo me lo he pasado muy bien"
¿Qué valoración haces de tu trayectoria en el concurso? Porque lo que te criticaba el jurado es que eras demasiado perfecta.
Es que yo sé que eso es mentira, no soy perfecta. No sé, yo me lo he pasado muy bien. Yo entré, más que como concursante, como fan. Estaba en una clase y decía: ‘Amaia estuvo aquí hace siete años’. Al ser fan, también sabía cómo iba todo. Te haces una idea.
¿Pero te ha sorprendido algo en concreto?
La intensidad con la que se viven las emociones allí dentro. Yo veía que los concursantes, cuando se acercaba la final, estaban todos reventados. Literalmente, así hemos estado nosotros.
Cuando se apagan las luces, porque son 12 horas de directo, ahí todo es un poco más raro. Estás solo. Te aferras más a tus compañeros.
¿Dirías que tu peor momento en la Academia fue cuando se fueron yendo tus amigos uno tras otro?
Eso es fuerte, pero sabemos que estamos en un concurso de tele y que poco a poco nos íbamos a ir yendo. Yo tenía ahí a mis amigos, pero al final conocí a gente maravillosa.
Si pudieras robarle una cualidad a uno de tus compañeros, ¿cuál sería?
La afinación perfecta de Guille Toledano. Jamás podré lograr eso. Es el mejor cantante a nivel técnico de la edición, me parece una barbaridad. Le admiro un montón.
"La visita de Amaia y Aitana fue uno de los momentos más locos de mi vida. A media España nos marcó muchísimo 'OT 2017"
Como fan de OT, ¿con qué visita te quedas de los exconcursantes?
¡Con Violeta Hódar, obviamente! [Risas] Lo de Violeta fue muy fuerte. También la visita de Amaia y Aitana, uno de los momentos más locos de mi vida. A media España nos marcaron muchísimo, a toda una generación.
Bueno, Violeta cierra su gira en enero. Igual te invita...
Es que te voy a decir lo que pasó después de la final. Belena le envió un vídeo a Violeta por WhatsApp diciendo que yo quería cantar Sabor de anhelo con ella. Como eso suceda, me muero ahí mismo. Y, si no, a verla en concierto. Si no quiere que cante, no pasa nada.
¿Qué vas a hacer con los 100.000 euros?
Música. Arte. Quiero explorar muchas cosas. Cantar, interpretar, bailar… Yo empecé así y no lo quiero dejar nunca. Quiero ofrecer la mejor música a la gente que nos ha apoyado.
¿Qué tal la fiesta posterior a la final?
Muy divertida. Yo es que no bebo, no bebí nada. Pudimos conocer a los bailarines, que no habíamos hablado con ellos en todo el programa. Y a todo el equipo. Durante el concurso no podíamos hablar con nadie, no nos podían ni mirar. Era muy raro. Ayer ya nos presentamos oficialmente.
Sobre el futuro: "Me encantaría participar en el Benidorm Fest"
¿Qué canción no puede faltar en la gira?
De grupales, It’s a sin, la mejor que hemos hecho. Yo quiero cantar Dance crip con Téyou, En el punto de partida… Siento que esa es la canción más personal que he hecho. Y algo tipo show, como Je me casse o Uh nana.
¿Te apetece seguir en tele?
Estoy abierta a todo, te lo juro. A tele, a cine, a series, a música… Todo lo que se pueda. No soy solo cantante. He estudiado toda la vida teatro y estoy abierta a todo lo que venga.
¿Al Benidorm Fest también?
¡Me encantaría!