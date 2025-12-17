Broncano, rotundo sobre dar las Campanadas en TVE tras la baja de Buenafuente: "Gracias, pero no. Igual en unos años..."

A falta de 14 días exactos para Nochevieja, los españoles seguimos sin conocer quién presentará las Campanadas en La 1 tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente, el elegido por la pública para comerse las uvas junto a Silvia Abril.

Todo apuntaba a que este martes, durante la presentación de la programación navideña de RTVE, se resolvería el misterio, pero no.

Tras hacer una (desafortunada) inocentada a la prensa, argumentando que la decisión quedaba en manos de los espectadores a través de una votación en RTVE Play, se informó que el anuncio oficial se realizaría este jueves, a partir de las 20:30 en La 1.

TVE explicaba luego que ya había elegido a los presentadores, pero que no había podido anunciarlos durante dicho evento porque aún faltaban rematar los últimos flecos del acuerdo.

Durante estos días, son muchos los nombres que han aparecido en las quinielas para liderar la retransmisión desde la Puerta del Sol.

También Broncano y Lalachus, pese a que se autodescartaran hace algunas semanas pese al éxito que tuvieron el año pasado al superar al 'efecto Pedroche'.

Sobre este asunto volvieron a hablar en La Revuelta este martes. La cómica empezó hablando sobre los términos más buscados en Google en 2025, pero, como suele ser habitual, la conversación se desvió.

Broncano y las Campanadas

Broncano había empezado el programa recordando que esta era la última semana de 2025 y que, La Revuelta regresaría después de las vacaciones de Navidad.

"Es la última vez que estoy aquí este año", dijo la flamante presentadora del Telepasión, que aprovechó para mandar un "besito" a Buenafuente.

"Hace un año estábamos tu y yo allí haciendo las Campanadas", recordó el showman jiennense, a lo que el público del Teatro Príncipe Gran Vía empezó a corear: "¡Que repitan, que repitan!".

Y Broncano fue contundente al declinar le petición popular: "No, no. Gracias, pero no. No se puede repetir. Igual en unos años". "Se te pone cara de Ramón García"; bromeó Grison para seguir después con el programa.

La baja Buenafuente

La baja médica de Andreu Buenafuente hizo que el plan de TVE para Nochevieja, la retransmisión más importante del año, se tambaleara y los directivos tuvieran que poner en marcha un plan B a contrarreloj.

El showman, que iba a presentar las Campanadas junto a Silvia Abril, comunicó el pasado viernes que su recuperación se iba a alargar más de lo previsto, por lo que le era imposible estar el día 31 desde la Puerta del Sol.

"Esto es un poco lento, y si queremos hacerlo bien, va a llevar un poco más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz", explicaba Buenafuente, que también ha tenido que suspender las grabaciones de Futuro imperfecto, el programa que lidera en La 1.