Adrián Gordillo (36), 'El Mecos' en 'Aída', está arruinado: "Tengo solo 3 euros en el bolsillo para pasar todo el mes"

Adrián Gordillo era 'El Mecos' en Aída' en una imagen junto a Eduardo Casanova (Fidel). Mediaset España

En la vida, y sobre todo en el mundo del espectáculo, todo lo que sube baja. Es algo que está viviendo en sus carnes Adrián Gordillo, el actor que daba vida a 'El Mecos' en Aída, que ha pasado de ganar un Goya a estar en la absoluta ruina.

Este martes, habló abiertamente de su caída a los infiernos en El tiempo justo. El intérprete del mejor amigo del Jonathan no podía evitar echarse a llorar confesando que no tiene "ni para comer".

El invitado, de 36 años, saltó a la fama con tan solo 14. En 2004, Sueños, dirigido por Daniel Guzmán y donde él era el protagonista, se hizo con el Goya a mejor cortometraje.

Este reconocimiento le abrió las puertas de la serie que protagonizaban Carmen Machi y Paco León, allá por 2005. "Tuve los mejores restaurantes, las mejores discotecas, los mejores amigos", lamentó Gordillo.

Pero los contratos dejaron de aparecer y las malas compañías se cruzaron en su camino. "La noche es muy mala", reconocía. Ahora, con un hijo que alimentar, se encuentra "en una situación insostenible".

Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', confiesa su ruina en Telecinco. Mediaset España

Como se comentó en el programa de Telecinco, en los últimos años, Adrián ha sufrido pérdidas familiares importantes. En 2020, falleció su madre.

Fue en el año de la pandemia cuando empezó a perder dinero a pasos agigantados. Más tarde, en 2023, murió su padre. Y solo tres días antes de la entrevista se produjo el deceso de su abuela materna.

"Ese día estaba roto", aseguró Álex Álvarez, el reportero que charló con él, añadiendo que tan solo "tenía 3 euros en el bolsillo para pasar el mes".

"El hermano y él comparten 15 metros cuadrados de habitación, en una casa donde viven otras cinco personas más", desveló Álvarez, y Joaquín Prat dio paso a un nuevo fragmento de la entrevista.

"Estoy arruinado. Hago lo que sea para no estarlo. Me pongo a trabajar de albañil, de mozo de almacén... Yo tengo que salir adelante como sea", afirmó Adrián.

Joaquín Prat y Álex Álvarez, en 'El tiempo justo'. Mediaset España

"La ruina llega cuando no hay dinero y no hay trabajo. Yo no quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero. He pasado de tener un Goya, mil amigos...", explicaba Gordillo.

Y acto seguido sacaba su teléfono móvil para mostrar que no tenía ni una notificación. "¿Has pedido ayuda a algunos compañeros? ¿Son conocedores de tu situación?", quiso saber Álvarez. "Nada, ni un WhatsApp. No tengo a nadie que me apoye", sentenció el afectado.