Xuso Jones, "sin miedo" al 'efecto Pedroche' en las Campanadas: "Ella es icónica. Lo que ha hecho esta mujer es de admirar"
BLUPER habla con el presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', que despedirá 2025 junto a Sandra Barneda para Telecinco y Cuatro desde Formigal.
Más información: Sandra Barneda y Xuso Jones se comerán las uvas en Formigal: la estrategia de Mediaset para las Campanadas 2025-2026
Xuso Jones será el encargado de dar las Campanadas junto a Sandra Barneda en Mediaset España. Como ya es habitual los últimos años, ambos liderarán una retransmisión que se emitirá de forma simultánea en Telecinco y Cuatro.
Una vez más, el grupo con sede en Fuencarral ha optado por rentabilizar la cita, y desmarcarse nuevamente respecto a RTVE y Antena 3, que despedirán al 2025 desde la Puerta del Sol.
Xuso y Sandra lo harán desde la estación de esquí de Formigal-Panticosa, en Huesca. Y el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, marcará las doce campanadas. La pareja sucede así a Ion Aramendi y Blanca Romero.
Sobre esta importante misión, el presentador de Lo sabe, no lo sabe ha hablado con BLUPER a colación de los Premios Ídolo. Y lo cierto es que el murciano no tiene "miedo" al 'efecto Pedroche', consciente de que Mediaset está fuera por la batalla por la audiencia el 31 de diciembre.
¿Cómo has evolucionado estos años? ¿Cómo te encuentras?
Yo te juro que echo la mirada atrás cuando canté el menú Big Mac. Fue el pedido más rentable de mi vida. Digo: '¿Yo cómo sigo aquí? Hay mucho trabajo.
Claro, cogiendo todas las publis, como diría Ana Brito, ¿no?
Hombre, por supuesto, si es que a esto nos dedicamos, a la pública. Pero me lo paso muy bien, lo disfruto mucho y me siento súper agradecido, que es muy bonito también agradecerle a la vida lo que nos pasa, que estamos siempre con la queja en la boca, y yo siempre digo: hay que ir a lo positivo.
Este año das hasta las Campanadas. ¿Cómo afrontas este reto?
Eso es muy fuerte, muy fuerte. Va a ser una noche única, muchas sorpresas y, sobre todo, a mí a nivel personal, como Jesús que me llamo… como si te dicen a ti las campanadas un año, ¿cómo te sentirías?.
Me verá mi abuela y eso a mí es lo que más me emociona. Acepté porque es una experiencia que me voy a llevar conmigo a mi tumba, una anécdota más.
¿Y te da miedo enfrentarte a Cristina Pedroche?
Qué va, yo no… no me da ningún miedo porque sé a lo que me enfrento. No me enfrento a ella, yo me enfrento a mí mismo en nuestras campanadas.
Ella es icónica en las Campanadas. Ha hecho un concepto que es muy difícil de hacer y la gente dice: 'Mírala, que se desnuda…' Que no, perdona, lo que ha hecho esta mujer es de admirar si sabes de qué va la televisión, porque al final lo que ha conseguido es muy jodido, que todo el mundo te ponga una noche tan importante como es Nochevieja, que te pongan ahí.
Mi Sandra y yo lo vamos a intentar también desde Telecinco. Yo me estoy preparando unos chistes para que la gente empiece el año riéndose, que hace mucha falta.
¿Qué será mejor pagado, el primer chiste o el primer anuncio del año?
¡Ojo! Que el primer chiste del año vale mucho, a lo mejor no dinero, pero las risas no te las quita nadie.
¿Temes los datos de audiencia al día siguiente?
No, no. Mira, yo trabajo en Mediaset, me encanta Mediaset. A lo mejor está viviendo un momento que es cíclico, como a Antena 3 le pasó, como le ha pasado a Televisión Española. Esto es una cosa cíclica. Sí es verdad que está en un momento bajo, pero es que si vives mirando las audiencias no fluyes, te mueres.
Habéis estado en Formigal visitando el lugar donde lo haréis y van a ser las primeras campanadas que se den desde la nieve, ¿cómo lo vais a hacer?
Yo voy a hacer como mi Cristina Pedroche, yo no voy a desvelar nada de cómo voy vestido.
¿Pero vas a llevar capa?
No, eso es más de Ramón [García]. Creo que voy muy elegante. Me ha vestido Mayte [Mendez de Vigo, jefa del Departamento de Estilismo y Sastrería de Mediaset] y voy a ir bastante elegante.
¿Y no te da miedo que no se escuchen bien las Campanadas o algo?
Si es que no hay que tenerle miedo a la vida.
¿Recuerdas las desastrosas Campanadas de Mercedes Milá el año del Prestige?
¿Y quién se acuerda de eso ahora? A mí me da igual, si alguien no se ha tomado su uva, ahí está la anécdota también. Puede pasar de todo. Yo es que soy bastante disperso, entonces no sé cómo van a salir. Menos mal que tengo a mi Sandra al lado.
Por último, ¿cómo encaras tú la Navidad?
Yo, mira, pues como siempre, con mi familia, una Navidad muy bonita en casa. Me encanta pasar tiempo cocinando, que no tengo tiempo de cocinar, me encanta invitar a gente a casa a tomarse un buen chilipú, y es una cosa muy familiar.
Yo es que soy bastante familiar. Por eso sigo viviendo en Murcia, porque para mí este es mi trabajo, pero mi familia es más importante que nada, entonces sigo allí, una Navidad muy normal.