Mediaset despide a Joseba Larrañaga, Luis García y Lucía Taboada, presentadores de 'El Desmarque'

Drástica decisión la que ha tomado Mediaset España en busca de la fórmula para acabar con la peor crisis de su historia en materia de audiencias.

La compañía con sede en Fuencarral ha prescindido de los periodistas Joseba Larrañaga, Luis García y Lucía Taboada, según ha podido verificar BLUPER.

Hasta el momento, los tres pertenecían al equipo de presentadores de los espacios deportivos que se emitían en los dos canales generalistas del grupo.

Lucía Taboada y Luis García pilotaban la edición de mediodía y la noche en Telecinco, mientras que Joseba Larrañaga se encargaba de El Desmarque los fines de semana en su edición en Cuatro.

Estas tres salidas se deben al nuevo rumbo que ha tomado Mediaset con su área de deportes. Tal y como explicó la compañía mediante un comunicado el pasado viernes, la idea es iniciar una "nueva etapa con un modelo transversal para Telecinco y Cuatro, que refuerza la marca y unifica su equipo de presentadores".

Lucía Taboada y Luis García en una imagen de archivo.

De esta forma, Mediaset apuesta por los mismos rostros para conducir El Desmarque en ambas cadenas. Confianza total en Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats, que en esta nueva fase se encargarán de pilotar El Desmarque en las ediciones de mediodía, noche y fin de semana.

Carreño, un histórico de Cuatro -allí presentaba Los Manolos junto a Manolo Lama- conducirá las ediciones de mediodía de lunes a viernes para Telecinco y Cuatro. Por su parte, Reyes, un rostro que ha ganado peso en los últimos años, hará lo propio en la versión nocturna.

Finalmente, Matías Prats cogerá el timón de las ediciones de fin de semana del espacio deportivo en Telecinco y Cuatro. El periodista 'competirá' de algún modo con su padre, que es quien presenta las dos ediciones de sábados y domingos de Antena 3 Noticias con Mónica Carrillo.

Mediaset explicaba que "este planteamiento permite potenciar El Desmarque como marca deportiva de Mediaset España", aclarando que estos cambios no alteraban "la identidad ni los contenidos que Telecinco y Cuatro ofrecen a sus espectadores".

Más movimientos

Este fin de semana, la cuenta Poco Pasa TV informaba que, a partir del 1 de enero, Secuoya gestionará todas las delegaciones y corresponsalías de los informativos de Cuatro y Telecinco a través de CBM con el objetivo de reducir los costes internos.

Estas salidas se unen a la batería de movimientos que está ejecutando la compañía, en su año más complicado de su historia.

Hace unos días, Mediaset anunciaba los fichajes de Unai Iparragirre como nuevo director de Antena, y el de Fernando Hernaiz, que asumirá la Dirección de Marketing.

Estos directivos reportarán directamente a Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España. Su llegada implicó el adiós de Javier López Cuenllas, que hasta ahora era director de Antena y Marketing, tras 16 años en la empresa.

Por otra parte, Vertele adelantaba que el grupo también reestructuraba su área de Ficción. Así, la política de recortes se ha llevado por delante el puesto de Arantxa Écija, que hasta ahora era directora de Ficción. Ghislain Barrois se mantiene como director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución.