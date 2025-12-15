Labrador, fulminado de 'La casa de los gemelos' tras protagonizar la escena más bochornosa: su agresión a la drag Cherilyn

Ya no quedan límites del bochorno que cruzar en La casa de los gemelos 2. José Labrador ha sido expulsado fulminantemente del reality show de YouTube por agredir a Cherilyn Divine, la nueva concursante.

La entrada de la drag queen al formato de Zona Gemelos ya había tensado más de la cuenta al que fue concursante de Gandía Shore. Y es que esta le recriminaba hacer comentarios abiertamente “homófobos” y “racistas”, así como cantar el Cara al Sol.

Pero la situación se volvió insostenible en la cena de este domingo. “Yo voy de lo que siento, amor. Hay que decirse las cosas, lo que uno siente. Si veo algo que no me gusta, te lo digo. Intento no ofender”, aseguró la participante.

“Pues para no intentar ofender has entrado un poco fuerte, ¿no?”, contestó Labrador. “Es que te he dicho que no me gusta que cante el Cara al Sol”, insistió ella. “A mí eso me da igual. Has venido diciendo que si aquí no nos duchamos”, le rebatió él.

Y, tras unos segundos de tensión, el rostro de Mujeres y Hombres y Viceversa se levantaba del asiento y tiraba el contenido de un plato de comida a su compañera.

Esto se veía venir. Labrador llevaba ya un rato rondando. Al facha guarro le llaman facha guarro y pierde los papeles#LaCasaDeLosGemelos2D7 pic.twitter.com/NiUoScr4yn — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) December 14, 2025

La vergonzosa escena continuaba: Labrador se lanzaba hacia Cherilyn e intentaba arrancarle la peluca violentamente. “Labra, ya. ¡Labra! ¡Controla, tío!”, se escuchaba decir a Misha, mientras varios participantes trataban de separarles. “¡Que no se puede tocar!”, le espetó la transformista, y le tiró también comida.

Y ahí concluyó el paso de Labrador por La casa de los gemelos 2. No se le volvió a ver más frente a cámara. Carlos y Daniel Ramos, los youtubers que organizan este polémico espectáculo, entraron en la casa para explicar que se había decidido expulsar al valenciano de manera disciplinaria.

Dejando claro que acababan de producirse “unas imágenes lamentables”, los gemelos comentaron: “No tenemos ni censura, ni guion, pero todas las peleas que ha habido hasta ahora han sido cómicas”.

Acto seguido, criticaron las “actitudes homófobas” y “tránsfobas” que había estado mostrando Labrador durante todo el concurso. También a aquellos que le jalean en redes: “La gente que vive en el siglo XV… ¿Sois subnormales?”.

“Si hay actitudes machistas, racistas u homófobas, la persona que lo haga se va fuera. Tolerancia cero a esta gentuza”, sentenciaron los hermanos Ramos, exponiendo que el reality show debe caracterizarse por “el entretenimiento y no por el odio”.