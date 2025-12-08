El tenso reencuentro de Kiko Hernández y Coto Matamoros en 'La casa de los gemelos' 20 años después: "¿Es Paco Porras?"
Ambos colaboradores de 'Crónicas Marcianas' protagonizaron un tirante momento en el estreno del polémico reality show.
Este domingo, 7 de diciembre, el estreno de La casa de los gemelos 2 provocó una situación que no se producía desde hacía años: que Kiko Hernández y Coto Matamoros coincidieran en el mismo espacio.
Los participantes del polémico reality show creado por Carlos y Daniel Ramos fueron colaboradores de Crónicas Marcianas dos décadas atrás. Y, desde luego, la relación entre ellos no era la mejor, tal y como dejaron claro este domingo.
Hernández acudió a la cita como copresentador y Matamoros como verdugo, la figura que desestabilizaría a los concursantes que menos contenido dieran en la casa. Al encontrarse, Kiko se limitó a guardar silencio, pero su compañero aprovechó para dar rienda suelta a su sentido del humor.
“¿Y este presentador que os habéis buscado? ¿Es Paco Porras? ¡Co…! ¡Paco Porras!”, bromeó ante los gemelos, que reían nerviosos y le pedían tener la fiesta en paz: “Es broma, pero vamos a dejar la broma para otro lado”.
“¡No jo....! Si nosotros dejamos la broma, ¿qué nos queda? Estamos aquí para reírnos”, aseguró Matamoros, aludiendo de repente a David Broncano: “Luego está ‘Bronculo’ para tocar el bombo. ¿Cómo no voy a venir guerrero, si llevo dos horas ahí esperando? Pues salgo como un león”.
Esa fue la única interacción de la noche entre dos personajes que, en otra época, protagonizaron horas y horas de contenido en Telecinco. Más allá de Crónicas Marcianas, los primeros años del Deluxe también estuvieron marcados por algún que otro enfrentamiento de ambos.
Matamoros llegó a calificar a Hernández de “pequeño Satanás mentiroso” sin oficio ni beneficio, así como le acusó de inventarse su enfermedad, artritis psoriática. Y es que Kiko sostenía que al hermano del actual tertuliano de No somos nadie le habían despedido fulminantemente del programa de Xavier Sardà.
Que Kiko Hernández se mantuviese impertérrito ante este ataque de Coto Matamoros no significa que no lanzase dardos en otros puntos de la noche. Sin lugar a dudas, el más duro fue el que le dedicó a Gran Hermano, el espacio que le abrió las puertas de la fama hace más de 20 años y cuyo debate, por cierto, emitía justo en ese momento Telecinco.
“Tanta gente que ha criticado este programa, pero aquí nunca ha habido una violación, ¿no?”, preguntaba Kiko. “No, aquí nunca ha habido una violación”, respondían, rotundos, los hermanos Ramos. “Bien, pues si no ha habido ninguna violación, podemos hacer un reality de pu… madre”, sentenciaba el marido de Fran Antón.
Así, Kiko hacía referencia al caso de Carlota Prado, una concursante de GH Revolution que fue abusada sexualmente por su compañero José María dentro de la entonces casa de Guadalix de la Sierra. El escándalo desencadenó una tremenda fuga de anunciantes y que Telecinco retirase de su parrilla la marca durante años.
'Lo mejor' de cada casa
Y de esta manera arrancó La casa de los gemelos, mezclando a figuras de la televisión tradicional (Eros de La isla de las Tentaciones o Labrador de Gandía Shore) y de redes sociales (‘El Patica’ o ‘Sweet Flow’). También con bajas de concursantes inicialmente confirmadas, como Aramís Fuster o Bea ‘La Legionaria’.
Esta última, como confirmó a BLUPER, acabó por no participar a causa de una operación de cuerdas vocales. La que fue concursante de la sexta edición de GH apenas puede “hablar” y mucho menos “gritar”. “Como para meterme ahí”, señalaba a este periódico.