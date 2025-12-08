Satín Greco, flamante ganadora de 'Drag Race España 5': "la madre" de la edición se hace con la corona y los 50.000 euros

Este domingo, 7 de diciembre, Atresplayer emitió la gran final de la quinta edición de Drag Race España, en la que Satín Greco se coronó como ganadora. La de Torremolinos se impuso a las otras tres finalistas, Laca Udilla, Margarita Kalifata y Nix, y se embolsó los 50.000 euros.

Tras diez semanas de intensos retos de costura, interpretación, canto y comedia, llegaba el momento de decidir quién se alzaría con la corona del talent show que producen Atresmedia y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios.

Las drags finalistas protagonizaron un episodio final en el que los abonados a la plataforma de Atresmedia pudieron verlas compartir una noche de pijamas con Supremme de Luxe, así como estrenar su canción original BYPASS con un espectacular videoclip.

Por último, se enfrentaron en una batalla de ‘lypsyncs’ bajo la categoría de ‘mi mejor look drag’. Pero solo una se llevó la victoria, y esa fue Greco. La andaluza fue proclamada vencedora y se hizo con el cheque de 50.000 euros. Se trata del premio más alto de la historia del formato en nuestro país.

En su paso por Drag Race España 5, ha cautivado con sus looks, su carisma y su historia. Ella misma se autodenominó “madre” de la temporada y mostró orgullosa sus referentes en el drag: las grandes folclóricas del “arte español” como son Lola Flores, Rocío Jurado y Lina Morgan.

Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto a la presentadora, tuvieron la última palabra y ninguna duda a la hora de elegir a la ganadora. Y eso que el nivel era alto, con brillantes números de Laca Udilla, Margarita Kalifata y Nix como finalistas.

Kalifata tuvo posibilidades hasta el último minuto, pero la balanza finalmente se inclinó a favor de Greco. Tras el emocionante momento de su coronación, la triunfadora en el taller más famoso de la televisión confesó que el programa “te hace creer en ti misma como artista y como persona”.

