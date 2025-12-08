¿Qué está pasando con los derechos de las canciones de 'OT 2025'? Todas las claves, desgranadas por un experto

Abril de 2023. Prime Video y Gestmusic confirman una nueva edición de Operación Triunfo, la primera emitida en plataforma de streaming tras su paso por Televisión Española, Telecinco y, de nuevo, la pública. Un riesgo que ambas empresas estaban dispuestas a asumir.

OT entraba en el terreno del pago. Las reglas del juego cambiaban para el formato del que emergieron fenómenos musicales y televisivos como David Bisbal, Chenoa, Manuel Carrasco, Edurne, Aitana o Amaia Romero.

Y también lo hacían las condiciones en torno al elemento indispensable del espacio: las canciones. Noemí Galera lo definía a la perfección hace unas semanas, durante un reparto de temas: "No podemos cantar canciones de las que no tengamos derechos. En un programa musical... Gracias, universo".

"He elegido yo la canción, pero porque no había más opciones. De las opciones que tenía, ya las había agotado todas", explicó Guillo, uno de los participantes nominados que se jugará su permanencia este lunes.

Tan sencillo, y tan difícil a la vez. Los derechos de los temas son el gran talón de Aquiles de OT desde que pasó a ofrecerse en Prime Video.

Aunque pueda parecer que este año han surgido más problemas incluso que en 2023, fuentes de Gestmusic aseguran a BLUPER que nada ha cambiado en el proceso, que se han enfrentado a los mismos hándicaps en ambas ediciones.

Noemí : "No podemos cantar canciones de las que no tengamos los derechos. Ni cantar, en un programa musical... Muchas gracias, universo"



Para arrojar algo de luz al asunto, este periódico se ha puesto en contacto con Santiago Bernal, abogado de Sympathy for the Lawyer, despacho de asesoría fiscal especializada en negocio musical.

Partimos de la base de que los derechos musicales en la televisión en abierto y en plataforma no se gestionan del mismo modo.

Cuando OT era un programa de La 1, la música se entendía como "un acto de comunicación pública de una obra musical" que se tramitaba a través de entidades de gestión colectiva. En caso de España, esta entidad es la Sociedad General de Autores (SGAE).

"Partimos de la premisa de que yo podría perfectamente grabarme un disco con canciones de otros artistas siempre y cuando se paguen a las entidades de gestión las tarifas mecánicas de reproducción y distribución", señala el jurista en conversación telefónica con este periódico.

Así, prevalece el principio de "libertad creativa", "la idea es que todos los partícipes de una sociedad puedan nutrirse, participar y beber de obras intelectuales y artísticas". Es el mismo principio "por el cual de los derechos de autor tienen una duración determinada y no son perpetuos".

Dos derechos implicados

El escenario se vuelve más complejo desde el momento en que Prime Video alberga OT. Un escenario en el que la gestión de los derechos musicales ya no dependen de la SGAE en su totalidad, sino que hay que distinguir entre dos derechos.

Primero, el derecho a, en una grabación audiovisual, poder fijar una canción "como si fuera una película de Tarantino en los inicios", ejemplifica Bernal. Aquí entra en juego una figura llamada "licencia de sincronización", que está relacionada con los derechos exclusivos de los autores y los editores.

Segundo, "la comunicación pública que se está haciendo de la grabación que incluye ya esa canción sincronizada", y cuyo tratamiento "sí irá a través de las entidades de gestión", la SGAE.

Con lo cual, como dijo en su momento la directora de la Academia, no se trata de pagar o no derechos. Se trata de que "los autores autoricen". Y no todos están dispuestos, por motivos de diversa índole.

En declaraciones a BLUPER, Álex Márquez, concursante de la pasada edición de OT, hablaba de sus dificultades para seleccionar las canciones de nominado. En algunos casos, los responsables de los derechos ni siquiera respondían. "Si hay un 1% de los autores que se niega o no responde, pues...".

En efecto, en autorías corales, como las de las canciones urbanas, la gestión no es rápida. Tinet Rubira, productor del formato, exponía "el drama" en Gente despierta, programa de RNE, en 2024: "Hemos tenido que tener muchísima previsión con la música urbana".

"La música urbana funciona, sobre todo, por colaboraciones. Cualquier éxito de música urbana tiene como nueve autores y necesitas nueve aprobaciones. No te sirve la mayoría", remarcaba ante Carles Mesa en la emisora pública.

Capacidad de previsión

Pero una productora de larga trayectoria en televisión musical como es Gestmusic (también firma Tu cara me suena) ha mostrado, en la medida de lo posible, capacidad de reacción.

Lo contaba Rubira en el citado espacio radiofónico: "[En el casting de OT 2023], hicimos un repertorio hipotético, antes de saber los concursantes".

"Elaboramos una lista de canciones que nos podían venir bien para cualquier ocasión y, cuando confeccionamos el casting, empezamos a pedir canciones pensando en el artista que nos la iba a cantar", subrayó Tinet.

En esta línea, Santiago Bernal recuerda que "un programa como OT ya tiene convenios con discográficas y editoriales". En 2023, el acuerdo era con Universal. En 2025, con Sony. "Dentro de ese acuerdo, se establecen canciones cuyos precios tengan más o menos controlados".

Sea como sea, la cuestión de los derechos musicales será clave en las negociaciones para la renovación de OT en Prime Video. Y José Pablo López, presidente de RTVE, se mostró abierto en X a que el formato volviese a la casa.

La vida después de 'OT'

Aprovechando la charla con Bernal, BLUPER también se interesa por las dudas legales que más le hacen llegar al bufete. Desde artistas noveles, como pueden ser los recién salidos de OT, hasta otros más experimentados.

"Cada vez hay más artistas que, antes de firmar, buscan asesoramiento especializado. No hay letra pequeña, todo está ahí. Conocer las condiciones del mercado, el perfil de artista que eres, los compromisos de exclusividad que puedes asumir, de entregas... Y por supuesto económicos", desvela.