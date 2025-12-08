Inés Hernand, sobre su polémico discurso de ETA: "Condeno profundamente cualquier tipo de violencia"

Inés Hernand visitó la Academia de Operación Triunfo 2025 el pasado sábado, pero sus palabras siguen resonando con intensidad en redes sociales. Además de ser la encargada de desvelarles que España se ha retirado de Eurovisión 2026, el rostro de RTVE charló con los concursantes sobre la creciente polarización política.

Todo normal, hasta que Hernand decidió hacer un símil entre esta y ETA. “Hay líderes políticos que, a día de hoy, utilizan la palabra ETA con ligereza”, comentó, afirmando que “hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista”.

“Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: ‘Perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd’. Pero es una cosa que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no sé qué”, justificó la abogada.

Después de que el fragmento corriese como la pólvora en X, Inés se defendió a través de la misma red social: “Me amenazan de muerte y me llaman etarra por contar que un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista y cargaba con los ataúdes de los asesinados (muchos eran sus familiares)”.

“En paralelo, políticos usando el término ETA como fórmula de desvío de su incompetencia. Ok”, tuiteaba la presentadora del Benidorm Fest junto a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus.

Horas después, al ver que el revuelo seguía, Inés aclaró: “Condeno profundamente cualquier tipo de violencia y, por supuesto, todos los asesinatos de ETA. Dicho lo cual, considero que no toda la izquierda vasca es una asesina o violenta. No a los titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar, por favor”.

Pero minutos más tarde iba más allá y apuntaba a Isabel Díaz Ayuso: “¿Sabéis lo que sí es tergiversar? Ayuso diciendo que ETA está preparando su asalto a País Vasco y Pamplona. ETA, que lleva desde 2011 desarticulada y desarmada desde 2017. Falta diálogo, desde luego, si pensáis que solo los vuestros tienen la razón. ¡No a la violencia!”.

Inés Hernand suma una controversia más a su historial, tal y como repasamos este fin de semana en BLUPER. Una de las últimas se produjo en la final del Benidorm Fest 2025, cuando calificó a Madrid de "sumidero horroroso" en pleno directo.

Sucedió tras el alegato de Kuve, una de las concursantes, para pedir el voto para su candidatura. La cantante reivindicó su Murcia natal en esos segundos y Hernand se sumó a los halagos a la región. "Menos Madrid, hija, que es un sumidero, que yo soy de ahí, es un sumidero horroroso".