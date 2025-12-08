Del "eres un icono, presi, te queremos" a Sánchez a "Madrid es un sumidero": las polémicas más sonadas de Inés Hernand

Inés Hernand en el photocall de la première de 'El refugio atómico' en Madrid. Sergio R. Moreno Gtres

Si algo caracteriza a Inés Hernand es que no le importa meterse en ningún charco y que siempre verbaliza lo que piensa. Eso le ha provocado una nueva polémica. La presentadora, en su visita a la academia de Operación Triunfo ha señalado que ha habido “mucha tergiversación” sobre los actos terroristas de ETA. “La izquierda abertzale vasca era pacifista”, declaró.

La comunicadora se ha ‘metido en un jardín’. A la hora de hablar de la polarización en redes sociales, Hernand buscó hacer un símil con la banda terrorista ETA.

“Hay líderes políticos que, a día de hoy, utilizan la palabra ETA con ligereza”, opinaba, dejando después unas declaraciones que han despertado controversia: “Hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista”, añadía.

“Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen ‘perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd’, pero es una cosa como que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no sé qué”, expresaba.

Esta polémica, por la que Hernand ha tenido que matizar sus palabras, señalando que condenaba “profundamente cualquier tipo de violencia” y “todos los asesinatos de ETA”.

Una controversia que se suma a las muchas que ha vivido la conductora y abogada desde que comenzó su andadura por RTVE.

Toca remontarse a finales de junio de 2023 para recordar la primera polémica en la que el nombre de Inés Hernand saltó a primera plana. En esa época, la madrileña era presentadora de Gen Playz.

Una de las entregas del formato, un especial sobre el Orgullo LGBT, fue suprimido a petición del Consejo de Informativos de RTVE. La presentadora lanzaba un comentario parcial a favor del PSOE de Pedro Sánchez en semanas previas a las elecciones generales del 23 de julio.

Hernand abogaba por decir que habría un Gobierno “de los buenos”. “No tengo ninguna duda de la victoria de un Gobierno progresista en las próximas elecciones”, manifestaba antes de despedirse del espacio.

Opinión sobre las elecciones

De ahí, que la cadena pública tuviera que retirar el programa debido a que sus palabras eran “una afirmación no contemplada en el guion de la productora podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento.

El sindicato USO cargó duramente contra Hernand. “Se permite utilizar este medio público, pagado por todos los españoles, para apoyar públicamente al Gobierno actual”, denunciaba.

Los Goya

Esa fue una de sus primeras polémicas. En febrero de 2024, la presentadora volvió a estar en el foco de la polémica por su cobertura de la alfombra roja de los Premios Goya. Su excesivo tono adulador con el presidente Pedro Sánchez generó sonadas críticas, así su manera de expresarse al primer ministro.

“Es que eres un icono, presi. ¡Te queremos!”, exclamó tras preguntarle por La sociedad de la nieve.

No fue la única polémica de los Goya, dado que decidió lanzar un eructo frente a su micrófono en directo. “Me lo he tirado con un absoluto y profundo sonido porque ya lo tenía que echar y llevo aguantándome mucho tiempo”, declaraba.

Tras hablar con Sigourney Weaver, Goya Internacional de Honor de ese año, declaró haberse “hecho un poco de pis”. De la misma manera, estuvo a punto de romper el galardón de Rigoberta Bandini, quien ganó el premio a la mejor canción original ese año, cuando se le cayó al sujetarlo durante un momento.

Su actitud fue afeada de nuevo por el Consejo de Informativos de RTVE, recordando que aunque Hernand es un rostro recurrente de la Corporación, “es una colaboradora externa”.

“Aun así y por mucho que se quiera dar un tono desenfadado y pensado para el público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo del Ente”, manifestaba el CdI.

Madrid y el Benidorm Fest

Aunque su manera de copresentar el Benidorm Fest fue criticada por utilizar un lenguaje “excesivamente macarra”, la gran polémica vino en este 2025, cuando llamó a Madrid como “un sumidero horroroso”.

Un año antes, encendió la polémica al hablar sobre la polémica entre La Revuelta y El Hormiguero. “Los lobbies están por encima de nosotros”, denunciaba en una entrevista para Cadena SER.

En las semanas previas al estreno de La familia de la tele, Hernand volvió a encender la polémica al decir que “la familia es algo que hay que revertir”.

“Revertir el concepto que teníamos como de tradicional y llevártela a la familia que eliges”, opinaba. Unas palabras que tuvo que matizar después, al señalar que se refería a “vivir con gente que quiera”.

Tras el fiasco que supuso el magacín, Hernand señaló a ‘fuego amigo’ en el pódcast Bienvenidos a La Zona. La presentadora opinó que hubo “boicot” por parte de los trabajadores de RTVE al formato.

Rostro recurrente de RTVE

Una serie de polémicas a la que sus palabras sobre ETA se han sumado. La controversia ha ido a más. La comunicadora ha acusado en sus redes sociales a la presidenta de la Comunidad de Madrid de “tergiversar” sobre el asunto.

Rostro recurrente de RTVE, Inés Hernand ha enlazado varios trabajos en la pública. No obstante, sólo ha seguido al frente de su labor en el Benidorm Fest. Sus últimos proyectos, La familia de la tele o Pasa sin llamar, no lograron tener el éxito suficiente para seguir en antena.